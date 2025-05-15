Рынок спецмашин после ухода западных брендов

15 мая. FINMARKET.RU - Санкции, уход западных брендов и проблемы с поставками запчастей подтолкнули отечественных производителей специальных автомобилей к импортозамещению, пишет "Российская газета".

Успешно замещен почти весь ассортимент техники. Инкассаторы, пожарные и бригады скорой помощи в большинстве своем уже используют машины отечественного производства. Доля импортных комплектующих невелика и постоянно уменьшается. Сейчас, по словам экспертов, покупатель выбирает в большинстве случаев не исходя из своих предпочтений, а из того, что готов предложить российский рынок. на замену ушедшим с российского рынка европейским брендам пришли китайские с почти таким же широким ассортиментом базовых машин.

"По нашим оценкам, продукция российских и китайских производителей сейчас перекрывает 80-85% того ассортимента техники, который был на нашем рынке LCV три-четыре года назад. В ближайшей перспективе этот ассортимент будет замещен на 100%", - считает гендиректор "СТ Нижегородец" Владимир Гойхман.