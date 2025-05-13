Быстрорастущие компании создают около 23% прироста выручки в экономике

13 мая. FINMARKET.RU - Быстрорастущие компании могут ежегодно приносить экономике от 2,7 до 4,5 трлн рублей в 2030 году и от 3,4 до 6,8 трлн рублей - к 2036 году. Об этом говорится в совместном исследовании компании "Яков и Партнеры" и общероссийской общественной организации "Деловая Россия", пишет "Российская газета"

"Исследование, основанное на данных 24 тысяч предприятий, выявило, что быстрорастущие компании в среднем создают около 23% прироста выручки в экономике, а в кризисные периоды их вклад превышал 50%", - отмечают авторы.

Авторы обозначили и барьеры, с которыми сталкиваются такие компании. В их числе - дефицит финансирования. И наиболее остро нехватка долгового финансирования проявляется в сегментах малого и среднего предпринимательства.

По словам аналитиков "Яков и Партнёры", хронический дефицит финансирования вынуждает компании переходить к бизнес-моделям, не предполагающим заемных средств. Это может быть оправдано с точки зрения отдельных предприятий, но в масштабах страны приводит к упущенным возможностям роста в отраслях, где инвестиции и оборотное финансирование критически важны, например в промышленности, строительстве и инфраструктурных проектах.

Между тем с 2018 по 2023 год доля быстрорастущих компаний увеличилась в 1,4 раза. При этом их вклад в прирост экономики за это время увеличился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом с 2013 по 2018 гг.

Согласно исследованию, быстрорастущие компании появляются не только в инновационных секторах, но и на традиционных рынках - от сельского хозяйства до транспорта, а более 70% из них росли независимо от крупного бизнеса и развивались за счет собственных ресурсов и высокой мотивации команд.