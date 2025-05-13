Инвесторы наращивают вложения в ПИФы облигаций и денежного рынка

13 мая. FINMARKET.RU - Инвесторы уверенно наращивают вложения в паевые инвестиционные фонды, однако пока предпочитают консервативные инструменты. По оценке "Коммерсанта" , основанной на данных Investfunds, в апреле чистый приток средств в розничные паевые фонды (открытые и биржевые ПИФы) превысил 40 млрд руб. Этот результат на 4,4% выше показателя марта (38,3 млрд руб.) и максимальный результат с начала года.

Второй месяц подряд основной движущей силой рынка коллективных инвестиций остаются фонды облигаций, чистое привлечение в которые по итогам апреля составило 25,2 млрд руб. Этот результат лишь на 2,9% ниже показателя марта, однако остается третьим по величине за все время наблюдений. По оценкам "Ъ", по итогам первых 4-х месяцев в топ-20 лучших фондов вошли 14 облигационных ПИФов, которые принесли пайщикам доход в размере 9,5-17,6%.

Участники рынка отмечают восстановление спроса и на фонды денежного рынка, чистые привлечения в которые в отчетный месяц превысили 16 млрд руб. Это на треть выше результата предшествующего месяца, хотя заметно ниже показателей начала года.

В ближайшие месяцы участники рынка рассчитывают на дальнейший рост вложений в фонды облигаций, чему будет способствовать дальнейшее смягчение риторики ЦБ. Сохранится интерес россиян и к фондам денежного рынка, а вот динамика фондов акций и смешанного типа останется под давление до тех пор, пока рынок не сможет продемонстрировать устойчивый рост.