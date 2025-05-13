Апрельские продажи новостроек в Московском регионе упали почти на 8%

13 мая. FINMARKET.RU - В апреле этого года в Московском регионе было продано 10 348 квартир, подсчитала компания "НДВ супермаркет недвижимости". По ее данным, это на 7,8% меньше, чем было в марте, и на 12,7%, чем год назад. Сильнее всего за последний месяц спрос упал в Подмосковье: там число сделок сократилось на 14,7%. А вот в годовом выражении больше просела- количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве в старых границах города упало на 19,2%, отмечают в "НДВ супермаркет недвижимости".

Данную тенденцию, как пишут "Ведомости" , подтверждают и другие эксперты. По информации Est-a-Tet, в старой Москвев апреле снизились на 8,1% за месяц и на 21,2% за год (до 239 500 кв. м). В Московской области за этот же период было реализовано 156 400 кв. м жилья в новостройках. Это на 16,2% меньше по сравнению с мартом этого года. К апрелю же прошлого года данный показатель сократился на 9,5%.

Относительно устойчивым спрос остается лишь в новой Москве, отмечают в "НДВ супермаркет недвижимости" и Est-a-Tet. Здесь в апреле было продано 2149 квартир площадью 96 700 кв. м. По сравнению с мартом это на 4,4% больше по числу ДДУ и на 2,9% - по объему проданной недвижимости. Однако в годовом выражении данный показатель все равно сократился на 6,2 и 6,8%.

Основная причина снижения продаж - рост цен на, говорят опрошенные "Ведомостями" эксперты.