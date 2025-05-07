В 2026 г. работающим пенсионерам проиндексируют пенсию трижды

В 2026 году пенсионерам, которые работали в 2025 году, проиндексируют страховую пенсию три раза, рассказал "Российской газете" доцент Финансового университета при правительствеИгорь Балынин.

В феврале она увеличится на фактически сложившийся уровень инфляции в 2025 году, в апреле – с учётом роста доходов бюджета Социального фонда России в 2025 году, а в августе 2026 года – с учётом заработанных работающим пенсионером баллов за 2025 год, пояснил эксперт.

Он напомнил, что всепо итогам года индексируются на фактический уровень инфляции. По его словам, сейчас мы не можем знать точный уровень инфляции за 2025 год, поскольку он не завершён. Ее значение будет известно в январе 2026 года, его опубликует Федеральная служба государственной статистики. Согласно прогнозу Минэкономразвития России её уровень может составить в 2025 году 7,6%. Если прогноз реализуется, то, например, пенсия в размере 29098,12 рублей на этом этапе увеличится до 31309,58 рублей, посчитал Балынин.

Апрельскаяпроводится с учётом темпа роста доходов бюджета Социального фонда России. "Независимо от того, насколько проиндексируют пенсии второй раз, на этом этапе их рост превысит уровень фактической инфляции 2025 года", - подчеркнул эксперт.

Наконец, 1 августа пенсию работающих пенсионеров пересчитывают с учетом страховых взносов, которые за них в 2025 году перечислили работодатели.