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07 мая 2025 года 08:43
Инвесторам возместят затраты по СЗПК по правилам
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Виталий Белоусов/ТАСС
7 мая. FINMARKET.RU - Минэкономики разработало правила возмещения затрат инвесторам посредством налогового вычета по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишет "Коммерсантъ". В ведомстве "Ъ" сообщили, что к маю 2025 года заключено 81 соглашение на 4,5 трлн руб. и более половины этой суммы уже проинвестировано. Тем не менее возмещения затрат не было: механизм налогового вычета при СЗПК без "подзаконки" пока не действует, заявки же на компенсацию в форме субсидий за счет уплаченных налогов носят единичный характер и пока не удовлетворялись. В Минэкономики отмечают, что первые заявки на возмещение затрат через субсидии уже поступают.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, СЗПК, затраты, инвесторы, возмещение
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