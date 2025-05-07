Инвесторам возместят затраты по СЗПК по правилам

7 мая. FINMARKET.RU - Минэкономики разработало правила возмещения затрат инвесторам посредством налогового вычета по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишет "Коммерсантъ".

В ведомстве "Ъ" сообщили, что к маю 2025 года заключено 81 соглашение на 4,5 трлн руб. и более половины этой суммы уже проинвестировано. Тем не менее возмещения затрат не было: механизм налогового вычета прибез "подзаконки" пока не действует, заявки же на компенсацию в форме субсидий за счет уплаченных налогов носят единичный характер и пока не удовлетворялись.

В Минэкономики отмечают, что первые заявки назатрат через субсидии уже поступают.