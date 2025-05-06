Электрозарядные хабы получат новые субсидии

Минпромторг может включить зарядные хабы в новую программу субсидирования ЭЗС, сообщил источник "Коммерсанта" , знакомый с обсуждением. Это касается локаций сразу с несколькими зарядными станциями, каждая из которых сможет претендовать на субсидию. Еще один механизм поддержки хабов с одним или несколькими более мощными силовыми модулями прорабатывает ВЭБ.РФ. Прошлая программа субсидирования установки ЭЗС действовала в 2022–2024 годах. Максимальная субсидия составляла 60% от стоимости станции, столько же приходилось на технологическое присоединение, но не более 1,86 млн руб. и 0,9 млн руб. соответственно.

В Минпромторге газете подтвердили, что поддержка создания хабов в виде единого комплекса зарядной инфраструктуры с вынесенным блоком силовых модулей обсуждается. Но в базовом инструменте развития электрозарядной инфраструктуры запланирована поддержка только отдельно стоящих станций, уточнили в ведомстве.

Однако операторы ЭЗС обеспокоены низкой загрузкой уже установленных станций. В "Россетях" сообщили, что загрузка их ЭЗС составляет около 2-4%, что недостаточно для окупаемости в целевом периоде восьми-десяти лет. В "АтомЭнерго" считают, что важно стимулировать спрос на электромобили, иначе даже самая развитая сеть зарядных станций рискует оказаться неэффективной. Объем необходимого субсидирования для хабов, уточнили там, должен быть не менее 80% от стоимости проекта.