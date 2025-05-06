В РФ выросла популярность оплаты по QR-коду

Количество оплат по QR-коду за год выросло в 22 раза, сообщили "Российской газете" в "Делобанке", сравнив данные первых кварталов 2024-го и 2025-го. Пластиковые карты постепенно теряют популярность, но в непредвиденных случаях, когда, например, отключается интернет, все-таки остаются незаменимы, как и наличные. Похожая ситуация наблюдается и в других странах.

Доля оплат по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) достигла 69% от общего количества операций в магазинах и в сфере услуг, отмечают аналитики банка. За год количество платежей по QR-коду выросло более чем в 22 раза, что связано с изменением потребительского поведения.

В зависимости от банка ситуация может отличаться. Ранее о кратном росте платежей по QR-кодам сообщали ПСБ, РСХБ и "МТС Банк". Но в целом по рынку доля такого способа не превышает 10%, следует из статистики ЦБ за 2024 год, хотя объем платежей по QR-кодам впервые превысил 4 трлн руб.

В первом квартале 2025 года оплатой товаров и услуг через СБП воспользовалась половина жителей России, показывают данные Центробанка. В среднем каждый человек совершил 17 покупок и 29 переводов с использованием СБП. При этом с января по март россияне провели 4,1 млрд операций на сумму 22,6 трлн руб. - то есть в 1,6 и 2,1 раза больше аналогичного периода в прошлом году.

Количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, составило 2,4 млн. Как говорят аналитики, чаще всего это бизнес, связанный с розничной торговлей: супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины, магазины у дома и другие.

Здесь решающую роль играет комиссия СБП для бизнеса. Она в среднем обходится в 0,2-0,7%, что в два-три раза ниже классического эквайринга (комиссии, которую магазин платит банку при оплате через терминал), отмечает Роман Тихонов, директор продуктов финтех-компании Paygine. Поддержка технологии регулятором также стимулирует банки интегрировать себе эту технологию.

QR-коды становятся предпочтительным способом оплаты для небольших повседневных покупок. Люди привыкли к ним и все чаще спрашивают о такой возможности сами. По данным Делобанка, средний чек оплат по QR-коду снизился с 2187 руб. в первом квартале 2024 года до 1015 руб. в первом квартале 2025-го.