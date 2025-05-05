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05 мая 2025 года 10:34
Лимит на оплату частями предлагают поднять до 100 тыс.
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Донат Сорокин/ТАСС
5 мая. FINMARKET.RU - В России предлагают поднять до 100 тыс. рублей порог на покупки через сервисы BNPL (покупай сейчас, плати потом) без передачи данных в бюро кредитных историй. Такое письмо, как сообщают "Известия", направила в Госдуму "Общественная потребительская инициатива". В нынешней редакции законопроекта эта сумма равна 15 тыс. - получить займы свыше будет уже труднее. В итоге клиентов отрежут от возможности купить мебель и крупную бытовую технику в условиях, когда банковские кредиты недоступны — людям придется идти в МФО и к серым кредиторам, опасаются общественники. Обсуждаемый формат регулирования нового рынка несет риски для пользователей, считает председатель ОПИ Олег Павлов. По его словам, BNPL-сервисы становятся всё более востребованным инструментом, который помогает сохранить доступность товаров для людей, несмотря на рост цен. В сервисе «Долями» поддержали предложение увеличить порог покупок частями. Там считают, что для закрытия потребностей BNPL-рынка необходим лимит в 50 тыс. рублей. На фоне роста цен средние чеки могут сильно превышать 15 тыс. По их данным, в 2024-м в топ-5 популярных категорий вошли одежда и обувь, косметика, ювелирные украшения, спорт и путешествия. Однако в ЦБ последовательно выступают за более строгое регулирование нового рынка. В Банке России заявили "Известиям", что важно защищать права и интересы пользователей рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребкредит.
Опубликовано Финмаркет
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