Лимит на оплату частями предлагают поднять до 100 тыс.

5 мая. FINMARKET.RU - В России предлагают поднять до 100 тыс. рублей порог на покупки через сервисы(покупай сейчас, плати потом) без передачи данных в бюро кредитных историй. Такое письмо, как сообщают "Известия", направила в Госдуму "Общественная потребительская инициатива".

В нынешней редакции законопроекта эта сумма равна 15 тыс. - получитьсвыше будет уже труднее. В итоге клиентов отрежут от возможности купить мебель и крупную бытовую технику в условиях, когда банковские кредиты недоступны — людям придется идти в МФО и к серым кредиторам, опасаются общественники.

Обсуждаемый формат регулирования нового рынка несет риски для пользователей, считает председатель ОПИ Олег Павлов. По его словам, BNPL-сервисы становятся всё более востребованным инструментом, который помогает сохранить доступность товаров для людей, несмотря на рост цен.

В сервисе «Долями» поддержали предложение увеличить порог покупок частями. Там считают, что для закрытия потребностей BNPL-рынка необходим лимит в 50 тыс. рублей. На фоне роста цен средние чеки могут сильно превышать 15 тыс. По их данным, в 2024-м в топ-5 популярных категорий вошли одежда и обувь, косметика, ювелирные украшения, спорт и путешествия.

Однако в ЦБ последовательно выступают за более строгое регулирование нового рынка. В Банке России заявили "Известиям", что важно защищать права и интересы пользователей рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребкредит.