Розничный инвестор становится опытнее

5 мая. FINMARKET.RU - К 2030 г. доля коллективных инвестиций в структуре долгосрочных сбережений населения (инвестиционные, страховые и пенсионные продукты) составит 14% против 9,9% по итогам 2024 г. Общая доля длинных сбережений во всем объеме накоплений граждан к этому году достигнет 40,4% против 34,4% в 2024 г., пишут "Ведомости", ссылающиеся на обзор "Эйлер аналитические технологии" без абсолютных значений.

Вся сумма сбережений граждан на данный момент составляет 87 трлн руб., больше половины которых приходится на вклады, отмечает автор обзора, старший аналитик по паевым фондам Елена Бакланова.

Как отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин, хотя доля акций, облигаций, фондов и других инструментов финансового рынка постепенно растет, размер таких активов в России пока мал по сравнению с другими странами. Между тем руководитель отдела продаж УК "Первая" Андрей Макаров считает, что инвестор становится опытнее: люди продолжают инвестировать и оставаться "в рынке" даже на фоне роста ставок по депозитам и снижения индексов. При этом инвесторы подбирают инструменты под текущий макроэкономический цикл, замечает эксперт.