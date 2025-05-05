.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
05 мая 2025 года 09:59
Розничный инвестор становится опытнее
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
5 мая. FINMARKET.RU - К 2030 г. доля коллективных инвестиций в структуре долгосрочных сбережений населения (инвестиционные, страховые и пенсионные продукты) составит 14% против 9,9% по итогам 2024 г. Общая доля длинных сбережений во всем объеме накоплений граждан к этому году достигнет 40,4% против 34,4% в 2024 г., пишут "Ведомости", ссылающиеся на обзор "Эйлер аналитические технологии" без абсолютных значений. Вся сумма сбережений граждан на данный момент составляет 87 трлн руб., больше половины которых приходится на вклады, отмечает автор обзора, старший аналитик по паевым фондам Елена Бакланова. Как отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин, хотя доля акций, облигаций, фондов и других инструментов финансового рынка постепенно растет, размер таких активов в России пока мал по сравнению с другими странами. Между тем руководитель отдела продаж УК "Первая" Андрей Макаров считает, что инвестор становится опытнее: люди продолжают инвестировать и оставаться "в рынке" даже на фоне роста ставок по депозитам и снижения индексов. При этом инвесторы подбирают инструменты под текущий макроэкономический цикл, замечает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, инвестиции, рынок
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.