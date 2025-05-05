Правительство ускорит работу над бюджетом

5 мая. FINMARKET.RU - Правительство готовится ускорить работу над бюджетом, пишет "Коммерсантъ".

В поправках к правилам его составления Минфин внедрил идеи аппарата правительства под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко по убыстрению внутренней работы - отказ от избыточных бумаг, автоматизацию процессов и "параллельное" согласование решений с опорой на информатизацию управления казной.

В частности, главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) больше не нужно предварительно согласовывать с Минфином расчеты бюджетных расходов, исключается и разбор споров по расчету - они больше не будут выноситься на рассмотрение бюджетной правкомиссии.

Новации в подготовке бюджета - это ответ Белого дома на растущие риски: негативный сценарий прогноза Минэкономики предполагает существенное ухудшение внешних для России условий вследствие санкций и торговой войны, базовый опирается на опережающий рост тарифов госмонополий, их доходы от этого заместят свернутые госинвестиции, но вызовут рост цен и продлят период высоких ставок ЦБ. В обоих случаях ускорение подготовки и пересмотра бюджета может оказаться весьма востребованным.