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05 мая 2025 года 09:14
Правительство ускорит работу над бюджетом
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Александр Астафьев/POOL/ТАСС
5 мая. FINMARKET.RU - Правительство готовится ускорить работу над бюджетом, пишет "Коммерсантъ". В поправках к правилам его составления Минфин внедрил идеи аппарата правительства под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко по убыстрению внутренней работы - отказ от избыточных бумаг, автоматизацию процессов и "параллельное" согласование решений с опорой на информатизацию управления казной. В частности, главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) больше не нужно предварительно согласовывать с Минфином расчеты бюджетных расходов, исключается и разбор споров по расчету - они больше не будут выноситься на рассмотрение бюджетной правкомиссии. Новации в подготовке бюджета - это ответ Белого дома на растущие риски: негативный сценарий прогноза Минэкономики предполагает существенное ухудшение внешних для России условий вследствие санкций и торговой войны, базовый опирается на опережающий рост тарифов госмонополий, их доходы от этого заместят свернутые госинвестиции, но вызовут рост цен и продлят период высоких ставок ЦБ. В обоих случаях ускорение подготовки и пересмотра бюджета может оказаться весьма востребованным.
Опубликовано Финмаркет
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