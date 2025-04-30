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30 апреля 2025 года 09:22

Рынок коммерческой недвижимости готовится к кризису

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Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
30 апреля. FINMARKET.RU - Рынок коммерческой недвижимости, который активно развивался последние годы, похоже, скоро столкнется с кризисом, пишет "Коммерсант".

По прогнозам консультантов, к концу 2026 года объемы ввода офисов в Москве сократятся на 51% год к году, складов — на 29%, торговых центров — на 71%. Причина — в высокой стоимости заемного финансирования и растущих затратах на строительство.

Объем ввода офисной недвижимости в Москве к концу 2026 года сократится на 51% год к году, до 360 тыс. кв. м, сообщили “Ъ” в консалтинговой компании CMWP. По прогнозам консультантов, снижение этого показателя фиксируется и в других сегментах коммерческой недвижимости. По итогам 2026 года объем нового строительства складских комплексов в Москве и Подмосковье уменьшится на 29% год к году, до 1,2 млн кв. м, а торговой недвижимости — на 71% год к году, до 76 тыс. кв. м, отмечают в CMWP.

Падение объемов ввода коммерческой недвижимости в 2026 году объясняется подорожанием заемного финансирования из-за высокой ключевой ставки ЦБ и ростом издержек на строительство, констатирует руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Ногай. Она добавляет, что в такой ситуации многие девелоперы предпочитают откладывать сроки вывода на рынок своих объектов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  недвижимость,  рынок

 
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