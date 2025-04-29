Молодые россияне планирует потратить на отдых 50-60 тыс. руб.

29 апреля. FINMARKET.RU - Почти половина (46,8%) опрошенных россиян в возрасте до 30 лет берутдважды в год. Еще 27,6% отдыхают один раз в год, а 19,5% - трижды и более. При этом 6,1% вовсе не берут отпуск. Такие данные приводятся в новом исследовании Финансового университета при правительстве РФ и компании "Ингосстрах", пишет "Российская газета"

Отпуск длиной в месяц берут 36,1% респондентов. На двухнедельный отдых ориентированы 20,3% опрошенных, а каждый четвертый россиянин (22,7%) предпочитает более короткие каникулы - неделю или менее. Интересно, что 15% молодежи могут позволить себе отпуск, превышающий месяц.

Главная задача отпуска - восстановление сил (так считают 72,6% респондентов). Такжеценит возможность побыть с семьей, друзьями (38,4%) и заняться саморазвитием (19,1%).

Самый популярный формат - отдых в родном регионе: на даче, с друзьями или семьей (41,6%). Дома предпочитают оставаться 19% респондентов. Среди опрошенных 12,3% выбирают поездки по городам России. Только 7,5

% россиян выбирают морской отдых в России и за границей, а еще 5,2% - активный туризм и спорт внутри страны. В Ярославле, Пензе, Нижнем Новгороде и Самаре более 60% опрошенных проводят отпуск с близкими, никуда не уезжая.

Планирование у россиян в приоритете: 53% молодежи готовятся к отпуску заранее, 24,5% сочетают спонтанность с планами. Еще 15% выбирают стихийные путешествия. При этом 47% опрошенных организуют отдых полностью самостоятельно, а еще 39,8% частично прибегают к услугам турагентств или онлайн-сервисов. Только 7,6% респондентов предпочитают полностью полагаться на специалистов.

Комфорт для отдыхающих важен вне зависимости от бюджета. Наибольшей популярностью пользуются посуточные квартиры (47%) и гостиницы или хостелы (46,2%). Каждый пятый (20,5%) выбирает отдых в коттеджах и загородных домах. Апартаменты, пансионаты, глэмпинги и гостевые дома остаются нишевыми форматами, подходящими скорее для ценителей уединения или нестандартного отдыха.

Основная часть респондентов (70,3%) планируют потратить на отдых 50-60 тысяч рублей на человека. Только 1,4% опрошенных готовы вложить в отпуск 100-150 тысяч, а более 150 тысяч тратят 6,9% молодых людей.