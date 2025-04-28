Банки подогревают рынок цессии

28 апреля. FINMARKET.RU -с начала года увеличили кредитную активность в части финансирования коллекторов. Это не только позволило оживить рынок цессии, но и привело к росту цен на нем, свидетельствуют данные онлайн-площадки по продаже просрочки Debex, которые приводит "Коммерсантъ".

По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, рост количества кредиторов говорит об устойчивости сегмента, особенно в текущих реалиях, когда банки крайне консервативны в подходе. "Очевидно, что наличие разных источников фондирования обеспечивает максимальную стабильность для бизнеса, который планирует расти и развиваться. Одним из направлений этого бизнеса является покупка долговых портфелей, качество которых прямо пропорционально отражается на стоимости. Чем качественнее портфель, тем он дороже и тем более интересен покупателю", - отметил он.

не отрицают, что привлекают банковские кредиты в том числе для выкупа долгов. "На стоимость портфелей влияют в первую очередь качество, которое меняется от периода к периоду, и наличие спроса со стороны инвесторов. Цена на портфели МФО подвержена волатильности, поэтому делать вывод на основании трех недель неоконченного месяца рано", - отметили в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.