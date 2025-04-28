Для дропперов готовят уголовную ответственность

28 апреля. FINMARKET.RU - В Белом доме подготовили поправки в ст. 187 Уголовного кодекса (УК; "Неправомерный оборот средств платежей"), которые установятдля дропперов. Речь идет о людях, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты (или наличные денежные средства) мошенникам. Из-за этого отследить движение денежных средств становится сложнее. Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия будет светить срок до шести лет со штрафом от 300 000 до 1 млн руб., пишут "Ведомости", ссылающиеся на проект закона с проектируемыми частями 3–6 ст. 187 УК. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 28 апреля рассмотрит поправки для их внесения в Госдуму.

"(Уже) принят комплексный закон из 30 мер по защите граждан от мошенников, – заявил "Ведомостям" представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. – В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов". Эта инициатива позволит создать серьезные препятствия для вывода мошенниками украденных средств, а возможная уголовная ответственность существенно сократит количество желающих поучаствовать в преступных схемах за вознаграждение, добавил он. Цель – "создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", сказали в аппарате Григоренко.

В 2024 г., по данным ЦБ, мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. Этот на 74% превышает показатель 2023 г.

За передачу личной банковской карты за вознаграждение в законопроекте предусмотрен штраф от 100 000 до 300 000 руб. или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет. Аналогичное наказание предусматривается для клиентов банков, которые сами совершают незаконные операции с предоставленными им злоумышленниками картами.

Для тех же, кто не был клиентом банка, но приобрел карту и передал ее мошенникам, предусмотрены более строгие меры, следует из текста законопроекта: штрафы от 300 000 до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет, лишение свободы сроком до шести лет с возможным налагаемым штрафом от 10 000 до 500 000 руб. или в размере дохода за период от года до двух лет.

Наиболее серьезные последствия коснутся тех, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки для мошенничества. Им грозят принудительные работы до пяти лет и возможный штраф от 300 000 до 1 млн руб. либо лишение свободы до шести лет и возможный аналогичный по сумме штраф и ограничение свободы до двух лет.

К неправомерным операциям законопроект предлагает относить переводы или получение денег без законных оснований. В то же время человек, впервые совершивший преступление по новым статьям и добровольно помогающий следствию, может быть освобожден от уголовной ответственности.