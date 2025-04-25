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25 апреля 2025 года 10:48
Выручка девелоперов в январе-марте выросла на 6%
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Илья Московец/ТАСС
25 апреля. FINMARKET.RU - Российские застройщики по итогам I квартала 2025 года совокупно выручили 1,07 трлн рублей, подсчитала компания "Циан" , проанализировавшая поступления на эскроу-счета средств от продаж квартир в строящихся корпусах. По ее данным, на которые ссылаются "Ведомости", это на 6% больше, чем было в январе-марте прошлого года. Сервис "Пульс продаж новостроек" сообщает об 1,2 трлн рублей (+8,2% год к году), но этот сервис учитывал реализацию не только квартир, но и нежилых помещений. Большую часть этих средств (703,9 млрд рублей) девелоперы заработали в городах-миллионниках, уточнил представитель сервиса BnMap.pro. Он добавил, что год к году этот показатель вырос на 7%. Увеличение выручки у отдельных девелоперов обеспечили либо дорогие проекты в столице, которые мало зависят от ипотеки ("Донстрой" и Forma), либо массовые новостройки, в которых цены остались на уровне или чуть выше прошлого года (проекты ПИК в Москве, "Гранель" в Уфе), отметил гендиректор Macon Илья Володько. У других же, по его словам, обороты снизились в связи с рыночными факторами и сокращением портфелей.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, девелоперы, выручка
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