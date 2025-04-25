Выручка девелоперов в январе-марте выросла на 6%

25 апреля. FINMARKET.RU - Российские застройщики по итогам I квартала 2025 года совокупно выручили 1,07 трлн рублей, подсчитала компания "Циан" , проанализировавшая поступления на эскроу-счета средств от продаж квартир в строящихся корпусах. По ее данным, на которые ссылаются " Ведомости ", это на 6% больше, чем было в январе-марте прошлого года.

Сервис "Пульс продаж новостроек" сообщает об 1,2 трлн рублей (+8,2% год к году), но этот сервис учитывал реализацию не только квартир, но и нежилых помещений. Большую часть этих средств (703,9 млрд рублей)заработали в городах-миллионниках, уточнил представитель сервиса BnMap.pro. Он добавил, что год к году этот показатель вырос на 7%.

Увеличение выручки у отдельных девелоперов обеспечили либо дорогие проекты в столице, которые мало зависят от ипотеки ("Донстрой" и Forma), либо массовые новостройки, в которых цены остались на уровне или чуть выше прошлого года (проекты ПИК в Москве, "Гранель" в Уфе), отметил гендиректор Macon Илья Володько. У других же, по его словам, обороты снизились в связи с рыночными факторами и сокращением портфелей.