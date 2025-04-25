Доходы от приватизации вдвое превысили годовой план

25 апреля. FINMARKET.RU - Доходы от приватизации к апрелю уже вдвое превысили план на весь 2025 год, сообщили "Известиям" в Росимуществе. За I квартал бюджет получил по этой статье 9,5 млрд против заложенных на 12 месяцев 5,5 млрд. Причем в частную собственность продавали небольшие предприятия — например, выставочный комплекс в Башкирии или глинодобывающий завод «Кварц» в Ярославской области. При этом глава Минфина Антон Силуанов уже анонсировал «большую приватизацию», от которой только в этом году планируется получить 100 млрд. О том, какие госкорпорации могут под нее попасть пишут "Известия"

В Росимуществе не уточнили, о каких компаниях идет речь, но отметили, что основная часть средств пришлась на продажу корпоративных активов (а не, например, на госимущество, такое как транспорт или земельные участки). Причем больше всего денег (8,5 млрд) поступило от реализации ранее конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства, уточнили "Известиям" в Счетной палате.

В пресс-службе Минфина добавили, что были проданы находящиеся в федеральной собственности акции в уставных капиталах 40 хозяйственных обществ.

Хотя официально в финплан закладывается относительно небольшая сумма, сам министр финансов Антон Силуанов заявлял, что России нужна «большая приватизация» и ведомство готовит свои предложения на этот счет. По словам главы ведомства, в этом году доходы от реализации имущества ожидаются в размере 100 млрд рублей.

Президент Владимир Путин поставил к 2030 году задачу увеличить капитализацию фондовых рынков до уровня двух третей от ВВП, в связи с чем Минфин и рассматривает наращивание объема публичных размещений акций госкомпаний до 1 трлн рублей за счет как вывода организаций на IPO, так и размещения на бирже акций, которые находятся в собственности государства, напомнил Антон Силуанов. Он добавил: в этом году министерство намеревается вывести на IPO госкорпорацию "Дом.РФ" на сумму не менее 15 млрд рублей.

Помимо этого, в качестве потенциальных кандидатов на «большую приватизацию», благодаря которой государство может снизить свою долю в таких компаниях, могут рассмотреть РЖД, "Росатом", "Ростелеком", "Ростех" и "Транснефть", отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Также на торги сейчас выставлены канатная дорога горнолыжного курорта "Роза Хутор" и тюменский алкогольный завод "Бенат".

Государство заинтересовано сохранять в собственности и в управлении только стратегически важные предприятия, отметила Ольга Беленькая. При этомпривносит в бюджет дополнительные доходы, которые отчасти могут компенсировать сокращение ликвидной части ФНБ.

"Однако, если казна пополняется лишь несколькими сотнями миллиардов в год, то это не такие большие деньги для бюджета. Кроме того, поступления от реализации имущества носят чаще всего единовременный характер. А от активов в госсобственности Минфин может постоянно получать дивиденды", — полагает эксперт.

Тем не менее, если государство решит сделать публичной компанию "РЖД", то в бюджет могут поступить средства, исчисляемые не в миллиардах, а даже в триллионах рублей, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Кроме того, продажа в частные руки не контрольных пакетов акций крупных госкорпораций позволит привлечь дополнительные инвестиции в их бизнес и повысить эффективность их деятельности — а это особенно важно, подчеркнула эксперт. Кроме того, благодаря приватизации увеличивается капитализация и интерес к фондовому рынку, туда привлекаются частные инвестиции, добавила Ольга Беленькая.