Совместителей уравняли в правах при сокращении штата

25 апреля. FINMARKET.RU - Правительство вчера внесло в Госдуму проект поправок к Трудовому кодексу (ТК), которые позволят дать совместителям дополнительныепри сокращении штата работодателем, пишет "Коммерсантъ". Теперь они, как и обычные работники, смогут претендовать на выплату среднего месячного заработка за период трудоустройства до трех или шести месяцев..

Основанием для разработки законопроекта стало решение Конституционного суда по делу работника соцорганизации Крайнего Севера.

Как отметил эксперт ЦМАКП Игорь Полевой, численность работающих по совместительству в последние годы подросла - из-за дефицита кадров. "Сейчас в стране, по данным Росстата, так работает около 600 тыс. человек", - сказал он. Это порядка 1% занятых в. Впрочем, гораздо более популярным является совместительство, при котором взаимоотношения работника и работодателя оформляются гражданско-правовым договором - и на такие случаи новая норма ТК распространяться не будет.