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25 апреля 2025 года 08:43
У Минэнерго - два сценария строительства новых ТЭС на Дальнем Востоке
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Иван Ноябрев/ТАСС
25 апреля. FINMARKET.RU - Минэнерго предлагает два сценария строительства 750 ГВт новых ТЭС на Дальнем Востоке - на российском оборудовании или с участием иностранных поставщиков. Новые энергоблоки нужны региону к 2030 году, чтобы решить проблему складывающегося там энергодефицита, пишет "Коммерсант". Совокупный CAPEX наиболее дорогого варианта строительства с российскими турбинами превысит 436 млрд рублей. По оценкам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, при реализации всего запланированного объема мощности на базе российского оборудования рынок будет доплачивать по 85 млрд рублей в год. Однако гарантированно на конкурсной основе пока можно обеспечить строительство менее половины от запланированного объема генерации. Так, долговая нагрузка "РусГидро" (основной владелец генерации на Дальнем Востоке), скорее всего, не позволит взять на себя дополнительные инвестобязательства. Потенциально на строительство генерации в Якутии может претендовать АЛРОСА, но ее инвестиционного потенциала, скорее всего, хватит только на 80 МВт, то есть на треть запланированного объема, пишет "Ъ". Наиболее вероятным кандидатом на строительство ТЭС в Приморье, скорее всего, станет СГК, которая в состоянии реализовать весь запланированный объем ввода генерации, полагает Сасим. Что касается энергообъектов в Хабаровском крае, то кандидатов для их строительства на добровольной конкурсной основе, по его мнению, пока нет.
Опубликовано Финмаркет
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