Власти обсуждают обнуление нормативов продажи экспортерами валютной выручки

25 апреля. FINMARKET.RU - Власти обсуждают продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами (заканчивает свое действие 30 апреля) еще на год, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. При этом Минфин в ходе совещаний в правительстве настаивал на том, чтобы нормативы возврата и реализации валюты были обнулены, сообщил один из собеседников газеты. Такое решение могут оформить отдельным постановлением после продления указа президента.

Федеральный чиновник уточнил, что властям важно сохранить механизм, который предполагает обязательную отчетность экспортеров перед Росфинмониторингом и ЦБ о валютной выручке, а также список компаний, которые подпадают под это требование. Предложение установить нулевой норматив связано с тем, что сейчаси так продают валюты больше необходимого объема, а проблемы слабого рубля больше нет, уточнил собеседник. В то же время, если ситуация изменится, правительство может поднять порог зачисления и продажи экспортной выручки, подчеркнул федеральный чиновник.

Текущее требование для экспортеров предполагает обязательную репатриацию 40% валютной выручки и продажу 90% от этого объема (т. е. 36% от доходов в валюте). Минимальная доля продажи от всех внешнеторговых контрактов (которые могут заключаться и в рублях) составляет 25% – этот норматив смягчили в октябре 2024 г., ранее экспортеры были обязаны реализовывать не менее 50% от экспортных договоров.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорил журналистам, что у ЦБ были замечания к продлению на год требования о продаже валютной выручки экспортерами. В нынешней ситуации Банк России не поддерживает его пролонгацию, отмечал он. С продлением был не согласен также крупный бизнес, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).