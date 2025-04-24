Рейтинг российских банков за март

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за март 2025 год.
В марте 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Россельхозбанк, в пятерку лидеров также вошли Альфа-Банк, Газпромбанк и Т-Банк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 45 160 упоминаний (42 825 в феврале). Вторую позицию занял ВТБ - 33 740 упоминаний (29 421 в феврале), за ним следует Россельхозбанк - 12 664 упоминания (7 435 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 19%, уровень заметности Россельхозбанка вырос на 83% по сравнению с января.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 320,1 млн (+20%, 266,4 млн в феврале). На втором месте - Сбербанк с результатом 290,6 млн, показатель снизился на 4% в сравнении с предыдущим месяцем (301,6 млн). Третью строчку занял Россельхозбанк, его показатель вырос на 160% - до 238,2 млн (91,5 месяцем ранее).
В феврале ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала публикация финансовых результатов по РСБУ за первые два месяца 2025 года: за январь-февраль банк увеличил чистую прибыль на 13,5% - до 267,3 млрд рублей по сравнению с 235,5 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2024 года. "В феврале продолжился тренд по снижению портфеля, стартовавший в конце прошлого года: на фоне высоких ставок в экономике и ограничений Банка России корпоративное и розничное кредитование сократились на 0,1% и 0,4% за месяц в реальном выражении, - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Также в марте Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка на новостройки теперь составляет 28,2%, на "вторичку" - 27,6%. "Сбер" первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года", - отметили в пресс-службе кредитной организации.
Сбербанк начал тестирование оплаты покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов, полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта. Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны, отмечает банк. Чтобы совершить оплату, нужно будет открыть мобильное приложение СберБанк Онлайн, сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов.
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с использованием NFC-клонов банковских карт. Схема сочетает социальную инженерию и усовершенствованные шпионские программы, что позволяет злоумышленникам обходить традиционные меры защиты. Вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов Дмитрий Ревякин отметил, что новая схема затрудняет идентификацию платежей для антифрод-систем. "Если раньше банки
учили клиентов никому никогда не сообщать коды безопасности, то теперь не переходить по ссылкам в смс, мессенджерах, электронной почте и не устанавливать никаких приложений, кроме как из официальных источников с сайтов компаний и магазинов ПО", - добавил Дмитрий Ревякин.
ВТБ опубликовал финансовую отчетность по МСФО за два месяца 2025 года: чистая прибыль с начала года составила 77,5 млрд рублей благодаря доходам от комиссий и операций с ценными бумагами, что на 26,4% выше показателя годом ранее. Рентабельность капитала ВТБ по итогам двух месяцев составила 17,8% по сравнению с 17% за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы за январь-февраль снизились на 72,4% год к году и составили 29,6 млрд рублей. Снижение процентных доходов компенсировал двукратный рост чистых комиссионных доходов (до 50,6 млрд рублей), в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей. Еще одним фактором роста прибыли ВТБ в январе-феврале стали доходы от операций с финансовыми инструментами, составившие 136,5 млрд рублей.
Также в марте ВТБ начал интеграцию "Почта банка": банк объявил о начале продажи своих продуктов в клиентских центрах "Почта банка", охватывающих 125 точек обслуживания в 48 регионах России. Ожидается, что к концу марта проект расширится до более чем 300 офисов. "Начало интеграции с "Почта банком" позволяет нам расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам. Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж", - заявила руководитель департамента администрирования сети - старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова.
Ключевым событием в инфополе Россельхозбанка стали новости о возможном снятии санкций в связи с возобновлением Черноморской сделки. Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде, стороны договорились обеспечить "безопасность судоходства и неприменение силы" в Черном море. Кроме того, США, по заявлению Кремля, "будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок". В примечании к заявлению Кремля говорится, что оба эти пункта вступят в силу после того, как будут сняты санкции с Россельхозбанка и "иных финансовых организаций", а сами банки будут подключены к SWIFT.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что снятие санкций с Россельхозбанка в рамках черноморской сделки будет способствовать поставкам российской продукции в страны, испытывающие сложности из-за ограничений. При этом проблем с поставками дружественным странам нет, добавил он. "Сегодня эта номенклатура тоже поставляется. В первую очередь вопрос идет о поставках в те страны, у которых сегодня есть сложности с приобретением этой продукции ввиду санкционности российских финансовых учреждений", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о влиянии снятия санкций с Россельхозбанка на поставки российской продукции, в том числе техники и удобрений.
Bloomberg со ссылкой на источники "знакомые с ситуацией" рассказал о "продуманной стратегии", которая заключается в проверке, насколько далеко готов зайти президент США Дональд Трамп в давлении на ЕС по вопросу смягчения санкций. Требование об ослаблении санкций против Россельхозбанка объясняется желанием узнать, согласится ли Трамп с этой идеей и сможет ли привлечь на свою сторону ЕС, уточнили два человека, близкие к Кремлю. По словам собеседников агентства, пожелавших сохранить анонимность, подключение этой финансовой организации к SWIFT "может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом".
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, март 2025
|Упоминания в СМИ, февраль 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|45 160
|42 825
|5,5
|2
|ВТБ
|33 740
|29 421
|14,7
|3
|Россельхозбанк
|12 664
|7 435
|70,3
|4
|Альфа-Банк
|9 681
|9 438
|2,6
|5
|Газпромбанк
|8 364
|9 428
|-11,3
|6
|Промсвязьбанк
|8 049
|7 626
|5,5
|7
|Т-Банк
|7 668
|8 253
|-7,1
|8
|Совкомбанк
|6 687
|5 931
|12,7
|9
|МТС Банк
|3 874
|2 725
|42,2
|10
|Московский Кредитный Банк
|3 380
|3 855
|-12,3
|11
|Банк УРАЛСИБ
|3 320
|3 063
|8,4
|12
|Банк ДОМ.РФ
|3 277
|2 632
|24,5
|13
|Почта банк
|2 878
|2 960
|-2,8
|14
|ОТП Банк
|2 534
|803
|215,6
|15
|Примсоцбанк
|2 505
|1 910
|31,2
|16
|Банк Санкт-Петербург
|2 189
|1 887
|16,0
|17
|Дальневосточный банк
|2 122
|1 537
|38,1
|18
|Банк Синара
|1 680
|2 055
|-18,2
|19
|Ингосстрах Банк
|1 190
|639
|86,2
|20
|ББР Банк
|1 163
|945
|23,1
|21
|МСП Банк
|1 083
|1 641
|-34,0
|22
|Абсолют Банк
|1 048
|541
|93,7
|23
|Росбанк
|997
|786
|26,8
|24
|ФК Открытие
|985
|986
|-0,1
|25
|РНКБ Банк
|981
|687
|42,8
|26
|Райффайзенбанк
|930
|1 471
|-36,8
|27
|Ак Барс Банк
|903
|1 213
|-25,6
|28
|Росэксимбанк
|813
|1 097
|-25,9
|29
|Новикомбанк
|719
|857
|-16,1
|30
|Банк ЗЕНИТ
|668
|893
|-25,2
|31
|Банк Русский Стандарт
|652
|926
|-29,6
|32
|УБРиР
|645
|850
|-24,1
|33
|Банк "Кубань Кредит"
|628
|403
|55,8
|34
|Озон Банк, ООО
|625
|370
|68,9
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|605
|358
|69,0
|36
|ХКФ Банк
|570
|501
|13,8
|37
|КБ "Центр-инвест"
|531
|831
|-36,1
|38
|Банк "Точка"
|516
|570
|-9,5
|39
|ЮниКредит Банк
|501
|693
|-27,7
|40
|АКБ "Металлинвестбанк"
|430
|268
|60,4
|41
|Челиндбанк
|316
|25
|1164,0
|42
|Алмазэргиэнбанк
|305
|130
|134,6
|43
|Фора-Банк
|302
|503
|-40,0
|44
|АБ "Россия"
|294
|306
|-3,9
|45
|Ренессанс Кредит
|293
|656
|-55,3
|46
|Свой Банк
|291
|307
|-5,2
|47
|Кредит Урал Банк
|273
|197
|38,6
|48
|Банк Левобережный
|262
|703
|-62,7
|49
|Энерготрансбанк
|262
|221
|18,6
|50
|"Сургутнефтегазбанк"
|248
|38
|552,6
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, март 2025
|Индекс заметности, февраль 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|6 725 389
|6 069 316
|10,8
|2
|ВТБ
|3 905 303
|3 277 672
|19,1
|3
|Россельхозбанк
|1 805 225
|986 187
|83,1
|4
|Альфа-Банк
|1 373 524
|1 218 383
|12,7
|5
|Газпромбанк
|982 630
|886 880
|10,8
|6
|Т-Банк
|970 064
|943 455
|2,8
|7
|Совкомбанк
|924 975
|613 183
|50,8
|8
|Промсвязьбанк
|898 487
|958 917
|-6,3
|9
|Банк ДОМ.РФ
|448 517
|426 491
|5,2
|10
|Банк УРАЛСИБ
|433 672
|507 230
|-14,5
|11
|Почта банк
|336 364
|158 602
|112,1
|12
|МТС Банк
|327 333
|164 024
|99,6
|13
|Банк Санкт-Петербург
|325 703
|246 989
|31,9
|14
|Банк Синара
|209 325
|300 846
|-30,4
|15
|Московский Кредитный Банк
|190 630
|233 608
|-18,4
|16
|ОТП Банк
|173 916
|62 235
|179,5
|17
|Росбанк
|163 206
|41 219
|295,9
|18
|КБ "Центр-инвест"
|126 807
|78 783
|61,0
|19
|РНКБ Банк
|116 015
|102 917
|12,7
|20
|Ак Барс Банк
|111 942
|169 372
|-33,9
|21
|МСП Банк
|108 848
|112 059
|-2,9
|22
|Банк Русский Стандарт
|106 462
|129 045
|-17,5
|23
|ФК Открытие
|105 175
|74 677
|40,8
|24
|Ингосстрах Банк
|100 409
|72 589
|38,3
|25
|ХКФ Банк
|93 072
|79 964
|16,4
|26
|Абсолют Банк
|86 127
|76 400
|12,7
|27
|Райффайзенбанк
|75 757
|200 891
|-62,3
|28
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|69 557
|10 896
|538,4
|29
|Озон Банк, ООО
|69 216
|56 910
|21,6
|30
|Свой Банк
|64 415
|51 532
|25,0
|31
|Банк "Кубань Кредит"
|61 464
|97 619
|-37,0
|32
|Росэксимбанк
|59 953
|87 585
|-31,5
|33
|УБРиР
|48 297
|66 943
|-27,9
|34
|Банк "Точка"
|43 452
|113 926
|-61,9
|35
|Новикомбанк
|42 421
|53 894
|-21,3
|36
|Банк ЗЕНИТ
|41 980
|39 367
|6,6
|37
|ЮниКредит Банк
|41 603
|146 073
|-71,5
|38
|Примсоцбанк
|41 089
|58 924
|-30,3
|39
|НБД-Банк
|38 624
|71 961
|-46,3
|40
|Банк ТРАСТ
|33 181
|22 526
|47,3
|41
|АБ "Россия"
|32 182
|22 928
|40,4
|42
|ВБРР
|28 139
|23 424
|20,1
|43
|ББР Банк
|27 939
|42 698
|-34,6
|44
|Дальневосточный банк
|27 395
|28 533
|-4,0
|45
|Экспобанк
|25 826
|51 371
|-49,7
|46
|КБ Восточный
|23 052
|998
|2209,8
|47
|Ситибанк
|22 973
|96 372
|-76,2
|48
|Гарант-Инвест
|21 986
|9 840
|123,4
|49
|Ренессанс Кредит
|21 711
|21 761
|-0,2
|50
|Цифра Банк
|21 373
|21 846
|-2,2
Охват аудитории
Главные темы публикаций
|N
|Название
|Охват аудитории, март 2025
|Охват аудитории, февраль 2025
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|320 160 237
|266 467 833
|20,1
|2
|Сбербанк
|290 640 832
|301 699 929
|-3,7
|3
|Россельхозбанк
|238 298 694
|91 580 373
|160,2
|4
|Альфа-Банк
|154 632 937
|167 048 965
|-7,4
|5
|Т-Банк
|139 697 120
|100 399 189
|39,1
|6
|Промсвязьбанк
|113 790 621
|111 440 023
|2,1
|7
|Росбанк
|85 250 041
|30 051 539
|183,7
|8
|Совкомбанк
|84 691 856
|103 255 994
|-18,0
|9
|Газпромбанк
|79 011 510
|208 793 667
|-62,2
|10
|Банк УРАЛСИБ
|61 299 534
|48 822 000
|25,6
|11
|Почта банк
|50 759 836
|49 226 024
|3,1
|12
|Ингосстрах Банк
|46 389 679
|44 374 554
|4,5
|13
|Банк Санкт-Петербург
|45 822 154
|32 042 556
|43,0
|14
|Райффайзенбанк
|43 657 900
|83 180 152
|-47,5
|15
|МТС Банк
|42 533 747
|43 715 461
|-2,7
|16
|Московский Кредитный Банк
|42 353 856
|47 293 632
|-10,4
|17
|Абсолют Банк
|40 209 500
|30 065 438
|33,7
|18
|Озон Банк, ООО
|39 762 598
|21 447 381
|85,4
|19
|ФК Открытие
|39 682 143
|46 336 729
|-14,4
|20
|Банк ДОМ.РФ
|39 188 094
|52 410 983
|-25,2
|21
|Банк Синара
|37 699 652
|52 813 068
|-28,6
|22
|Банк "Точка"
|37 610 556
|65 617 806
|-42,7
|23
|Ак Барс Банк
|34 386 437
|34 963 906
|-1,7
|24
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|32 265 121
|7 906 026
|308,1
|25
|ЮниКредит Банк
|32 202 129
|43 419 977
|-25,8
|26
|Примсоцбанк
|27 906 736
|32 676 769
|-14,6
|27
|ОТП Банк
|27 222 468
|35 692 031
|-23,7
|28
|АБ "Россия"
|26 100 185
|25 254 832
|3,3
|29
|ББР Банк
|26 021 175
|34 309 595
|-24,2
|30
|Росэксимбанк
|24 770 135
|37 990 071
|-34,8
|31
|Банк ЗЕНИТ
|23 504 382
|28 564 420
|-17,7
|32
|РНКБ Банк
|21 095 170
|21 937 440
|-3,8
|33
|ХКФ Банк
|21 047 470
|17 225 322
|22,2
|34
|Банк Русский Стандарт
|20 512 801
|30 314 396
|-32,3
|35
|Новикомбанк
|19 665 936
|30 998 720
|-36,6
|36
|КБ Восточный
|18 323 514
|246 811
|7324,1
|37
|Банк "Кубань Кредит"
|17 795 626
|26 900 613
|-33,8
|38
|КБ "Центр-инвест"
|16 878 509
|6 681 517
|152,6
|39
|БМ-Банк
|14 715 929
|6 616 206
|122,4
|40
|ВБРР
|14 006 403
|7 391 430
|89,5
|41
|МСП Банк
|12 405 656
|18 473 613
|-32,8
|42
|Банк "Приморье"
|12 320 215
|4 600 390
|167,8
|43
|Свой Банк
|11 775 668
|7 874 305
|49,5
|44
|Экспобанк
|11 641 461
|22 111 303
|-47,4
|45
|Ситибанк
|11 608 884
|46 954 435
|-75,3
|46
|Банк Левобережный
|11 081 407
|4 313 542
|156,9
|47
|МБ Банк
|10 663 865
|8 195 601
|30,1
|48
|Цифра Банк
|9 905 951
|17 495 256
|-43,4
|49
|Модульбанк
|9 809 634
|6 041 760
|62,4
|50
|УБРиР
|8 730 482
|15 732 705
|-44,5
СКАН
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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 77 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Март 2025.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 24.04.2025.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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