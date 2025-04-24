Рейтинг российских банков за март

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за март 2025 год.

В марте 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Россельхозбанк, в пятерку лидеров также вошли Альфа-Банк, Газпромбанк и Т-Банк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 45 160 упоминаний (42 825 в феврале). Вторую позицию занял ВТБ - 33 740 упоминаний (29 421 в феврале), за ним следует Россельхозбанк - 12 664 упоминания (7 435 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 19%, уровень заметности Россельхозбанка вырос на 83% по сравнению с января.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 320,1 млн (+20%, 266,4 млн в феврале). На втором месте - Сбербанк с результатом 290,6 млн, показатель снизился на 4% в сравнении с предыдущим месяцем (301,6 млн). Третью строчку занял Россельхозбанк, его показатель вырос на 160% - до 238,2 млн (91,5 месяцем ранее).

В феврале ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала публикация финансовых результатов по РСБУ за первые два месяца 2025 года: за январь-февраль банк увеличил чистую прибыль на 13,5% - до 267,3 млрд рублей по сравнению с 235,5 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2024 года. "В феврале продолжился тренд по снижению портфеля, стартовавший в конце прошлого года: на фоне высоких ставок в экономике и ограничений Банка России корпоративное и розничное кредитование сократились на 0,1% и 0,4% за месяц в реальном выражении, - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Также в марте Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка на новостройки теперь составляет 28,2%, на "вторичку" - 27,6%. "Сбер" первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года", - отметили в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк начал тестирование оплаты покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов, полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта. Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны, отмечает банк. Чтобы совершить оплату, нужно будет открыть мобильное приложение СберБанк Онлайн, сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов.

ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с использованием NFC-клонов банковских карт. Схема сочетает социальную инженерию и усовершенствованные шпионские программы, что позволяет злоумышленникам обходить традиционные меры защиты. Вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов Дмитрий Ревякин отметил, что новая схема затрудняет идентификацию платежей для антифрод-систем. "Если раньшеучили клиентов никому никогда не сообщать коды безопасности, то теперь не переходить по ссылкам в смс, мессенджерах, электронной почте и не устанавливать никаких приложений, кроме как из официальных источников с сайтов компаний и магазинов ПО", - добавил Дмитрий Ревякин.

ВТБ опубликовал финансовую отчетность по МСФО за два месяца 2025 года: чистая прибыль с начала года составила 77,5 млрд рублей благодаря доходам от комиссий и операций с ценными бумагами, что на 26,4% выше показателя годом ранее. Рентабельность капитала ВТБ по итогам двух месяцев составила 17,8% по сравнению с 17% за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы за январь-февраль снизились на 72,4% год к году и составили 29,6 млрд рублей. Снижение процентных доходов компенсировал двукратный рост чистых комиссионных доходов (до 50,6 млрд рублей), в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей. Еще одним фактором роста прибыли ВТБ в январе-феврале стали доходы от операций с финансовыми инструментами, составившие 136,5 млрд рублей.

Также в марте ВТБ начал интеграцию "Почта банка": банк объявил о начале продажи своих продуктов в клиентских центрах "Почта банка", охватывающих 125 точек обслуживания в 48 регионах России. Ожидается, что к концу марта проект расширится до более чем 300 офисов. "Начало интеграции с "Почта банком" позволяет нам расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам. Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж", - заявила руководитель департамента администрирования сети - старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова.

Ключевым событием в инфополе Россельхозбанка стали новости о возможном снятии санкций в связи с возобновлением Черноморской сделки. Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде, стороны договорились обеспечить "безопасность судоходства и неприменение силы" в Черном море. Кроме того, США, по заявлению Кремля, "будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок". В примечании к заявлению Кремля говорится, что оба эти пункта вступят в силу после того, как будут сняты санкции с Россельхозбанка и "иных финансовых организаций", а сами банки будут подключены к SWIFT.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что снятие санкций с Россельхозбанка в рамках черноморской сделки будет способствовать поставкам российской продукции в страны, испытывающие сложности из-за ограничений. При этом проблем с поставками дружественным странам нет, добавил он. "Сегодня эта номенклатура тоже поставляется. В первую очередь вопрос идет о поставках в те страны, у которых сегодня есть сложности с приобретением этой продукции ввиду санкционности российских финансовых учреждений", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о влиянии снятия санкций с Россельхозбанка на поставки российской продукции, в том числе техники и удобрений.

Bloomberg со ссылкой на источники "знакомые с ситуацией" рассказал о "продуманной стратегии", которая заключается в проверке, насколько далеко готов зайти президент США Дональд Трамп в давлении на ЕС по вопросу смягчения санкций. Требование об ослаблении санкций против Россельхозбанка объясняется желанием узнать, согласится ли Трамп с этой идеей и сможет ли привлечь на свою сторону ЕС, уточнили два человека, близкие к Кремлю. По словам собеседников агентства, пожелавших сохранить анонимность, подключение этой финансовой организации к SWIFT "может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом".

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, март 2025 Упоминания в СМИ, февраль 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 45 160 42 825 5,5 2 ВТБ 33 740 29 421 14,7 3 Россельхозбанк 12 664 7 435 70,3 4 Альфа-Банк 9 681 9 438 2,6 5 Газпромбанк 8 364 9 428 -11,3 6 Промсвязьбанк 8 049 7 626 5,5 7 Т-Банк 7 668 8 253 -7,1 8 Совкомбанк 6 687 5 931 12,7 9 МТС Банк 3 874 2 725 42,2 10 Московский Кредитный Банк 3 380 3 855 -12,3 11 Банк УРАЛСИБ 3 320 3 063 8,4 12 Банк ДОМ.РФ 3 277 2 632 24,5 13 Почта банк 2 878 2 960 -2,8 14 ОТП Банк 2 534 803 215,6 15 Примсоцбанк 2 505 1 910 31,2 16 Банк Санкт-Петербург 2 189 1 887 16,0 17 Дальневосточный банк 2 122 1 537 38,1 18 Банк Синара 1 680 2 055 -18,2 19 Ингосстрах Банк 1 190 639 86,2 20 ББР Банк 1 163 945 23,1 21 МСП Банк 1 083 1 641 -34,0 22 Абсолют Банк 1 048 541 93,7 23 Росбанк 997 786 26,8 24 ФК Открытие 985 986 -0,1 25 РНКБ Банк 981 687 42,8 26 Райффайзенбанк 930 1 471 -36,8 27 Ак Барс Банк 903 1 213 -25,6 28 Росэксимбанк 813 1 097 -25,9 29 Новикомбанк 719 857 -16,1 30 Банк ЗЕНИТ 668 893 -25,2 31 Банк Русский Стандарт 652 926 -29,6 32 УБРиР 645 850 -24,1 33 Банк "Кубань Кредит" 628 403 55,8 34 Озон Банк, ООО 625 370 68,9 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 605 358 69,0 36 ХКФ Банк 570 501 13,8 37 КБ "Центр-инвест" 531 831 -36,1 38 Банк "Точка" 516 570 -9,5 39 ЮниКредит Банк 501 693 -27,7 40 АКБ "Металлинвестбанк" 430 268 60,4 41 Челиндбанк 316 25 1164,0 42 Алмазэргиэнбанк 305 130 134,6 43 Фора-Банк 302 503 -40,0 44 АБ "Россия" 294 306 -3,9 45 Ренессанс Кредит 293 656 -55,3 46 Свой Банк 291 307 -5,2 47 Кредит Урал Банк 273 197 38,6 48 Банк Левобережный 262 703 -62,7 49 Энерготрансбанк 262 221 18,6 50 "Сургутнефтегазбанк" 248 38 552,6

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, март 2025 Индекс заметности, февраль 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 6 725 389 6 069 316 10,8 2 ВТБ 3 905 303 3 277 672 19,1 3 Россельхозбанк 1 805 225 986 187 83,1 4 Альфа-Банк 1 373 524 1 218 383 12,7 5 Газпромбанк 982 630 886 880 10,8 6 Т-Банк 970 064 943 455 2,8 7 Совкомбанк 924 975 613 183 50,8 8 Промсвязьбанк 898 487 958 917 -6,3 9 Банк ДОМ.РФ 448 517 426 491 5,2 10 Банк УРАЛСИБ 433 672 507 230 -14,5 11 Почта банк 336 364 158 602 112,1 12 МТС Банк 327 333 164 024 99,6 13 Банк Санкт-Петербург 325 703 246 989 31,9 14 Банк Синара 209 325 300 846 -30,4 15 Московский Кредитный Банк 190 630 233 608 -18,4 16 ОТП Банк 173 916 62 235 179,5 17 Росбанк 163 206 41 219 295,9 18 КБ "Центр-инвест" 126 807 78 783 61,0 19 РНКБ Банк 116 015 102 917 12,7 20 Ак Барс Банк 111 942 169 372 -33,9 21 МСП Банк 108 848 112 059 -2,9 22 Банк Русский Стандарт 106 462 129 045 -17,5 23 ФК Открытие 105 175 74 677 40,8 24 Ингосстрах Банк 100 409 72 589 38,3 25 ХКФ Банк 93 072 79 964 16,4 26 Абсолют Банк 86 127 76 400 12,7 27 Райффайзенбанк 75 757 200 891 -62,3 28 Азиатско-Тихоокеанский Банк 69 557 10 896 538,4 29 Озон Банк, ООО 69 216 56 910 21,6 30 Свой Банк 64 415 51 532 25,0 31 Банк "Кубань Кредит" 61 464 97 619 -37,0 32 Росэксимбанк 59 953 87 585 -31,5 33 УБРиР 48 297 66 943 -27,9 34 Банк "Точка" 43 452 113 926 -61,9 35 Новикомбанк 42 421 53 894 -21,3 36 Банк ЗЕНИТ 41 980 39 367 6,6 37 ЮниКредит Банк 41 603 146 073 -71,5 38 Примсоцбанк 41 089 58 924 -30,3 39 НБД-Банк 38 624 71 961 -46,3 40 Банк ТРАСТ 33 181 22 526 47,3 41 АБ "Россия" 32 182 22 928 40,4 42 ВБРР 28 139 23 424 20,1 43 ББР Банк 27 939 42 698 -34,6 44 Дальневосточный банк 27 395 28 533 -4,0 45 Экспобанк 25 826 51 371 -49,7 46 КБ Восточный 23 052 998 2209,8 47 Ситибанк 22 973 96 372 -76,2 48 Гарант-Инвест 21 986 9 840 123,4 49 Ренессанс Кредит 21 711 21 761 -0,2 50 Цифра Банк 21 373 21 846 -2,2

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, март 2025 Охват аудитории, февраль 2025 Изменения, % 1 ВТБ 320 160 237 266 467 833 20,1 2 Сбербанк 290 640 832 301 699 929 -3,7 3 Россельхозбанк 238 298 694 91 580 373 160,2 4 Альфа-Банк 154 632 937 167 048 965 -7,4 5 Т-Банк 139 697 120 100 399 189 39,1 6 Промсвязьбанк 113 790 621 111 440 023 2,1 7 Росбанк 85 250 041 30 051 539 183,7 8 Совкомбанк 84 691 856 103 255 994 -18,0 9 Газпромбанк 79 011 510 208 793 667 -62,2 10 Банк УРАЛСИБ 61 299 534 48 822 000 25,6 11 Почта банк 50 759 836 49 226 024 3,1 12 Ингосстрах Банк 46 389 679 44 374 554 4,5 13 Банк Санкт-Петербург 45 822 154 32 042 556 43,0 14 Райффайзенбанк 43 657 900 83 180 152 -47,5 15 МТС Банк 42 533 747 43 715 461 -2,7 16 Московский Кредитный Банк 42 353 856 47 293 632 -10,4 17 Абсолют Банк 40 209 500 30 065 438 33,7 18 Озон Банк, ООО 39 762 598 21 447 381 85,4 19 ФК Открытие 39 682 143 46 336 729 -14,4 20 Банк ДОМ.РФ 39 188 094 52 410 983 -25,2 21 Банк Синара 37 699 652 52 813 068 -28,6 22 Банк "Точка" 37 610 556 65 617 806 -42,7 23 Ак Барс Банк 34 386 437 34 963 906 -1,7 24 Азиатско-Тихоокеанский Банк 32 265 121 7 906 026 308,1 25 ЮниКредит Банк 32 202 129 43 419 977 -25,8 26 Примсоцбанк 27 906 736 32 676 769 -14,6 27 ОТП Банк 27 222 468 35 692 031 -23,7 28 АБ "Россия" 26 100 185 25 254 832 3,3 29 ББР Банк 26 021 175 34 309 595 -24,2 30 Росэксимбанк 24 770 135 37 990 071 -34,8 31 Банк ЗЕНИТ 23 504 382 28 564 420 -17,7 32 РНКБ Банк 21 095 170 21 937 440 -3,8 33 ХКФ Банк 21 047 470 17 225 322 22,2 34 Банк Русский Стандарт 20 512 801 30 314 396 -32,3 35 Новикомбанк 19 665 936 30 998 720 -36,6 36 КБ Восточный 18 323 514 246 811 7324,1 37 Банк "Кубань Кредит" 17 795 626 26 900 613 -33,8 38 КБ "Центр-инвест" 16 878 509 6 681 517 152,6 39 БМ-Банк 14 715 929 6 616 206 122,4 40 ВБРР 14 006 403 7 391 430 89,5 41 МСП Банк 12 405 656 18 473 613 -32,8 42 Банк "Приморье" 12 320 215 4 600 390 167,8 43 Свой Банк 11 775 668 7 874 305 49,5 44 Экспобанк 11 641 461 22 111 303 -47,4 45 Ситибанк 11 608 884 46 954 435 -75,3 46 Банк Левобережный 11 081 407 4 313 542 156,9 47 МБ Банк 10 663 865 8 195 601 30,1 48 Цифра Банк 9 905 951 17 495 256 -43,4 49 Модульбанк 9 809 634 6 041 760 62,4 50 УБРиР 8 730 482 15 732 705 -44,5

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 77 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Март 2025.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 24.04.2025.

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