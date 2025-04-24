С 15 мая изменится порядок начисления детских пособий

24 апреля. FINMARKET.RU - С 15 мая 2025 года в России вступают в силу изменения в порядке начисления детских пособий, которые могут затронуть миллионы семей. Какие новшества ждут россиян с детьми, рассказал в комментарии "Российской газете" депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

По его словам, ключевое изменение заключается в сокращении расчетного периода для оценки доходов семьи - теперь при подаче заявления на пособие будет учитываться не весь предыдущий год, а только три или шесть месяцев. "Это особенно значимо для тех, чьи доходы недавно снизились: в таких случаях помощь будет назначаться быстрее, не дожидаясь, пока усредненный годовой доход окажется ниже порогового уровня", - пояснил парламентарий.

Также вводится допуск к незначительному превышению прожиточного минимума. "Ранее даже минимальное превышение - в несколько десятков рублей - автоматически лишало семью права на поддержку, - сообщил Гаврилов. - Теперь ситуация меняется: предусмотрен нормативный порог, при котором помощь будет назначаться даже при формальном несоответствии по доходу". По его словам, конкретный коэффициент пока не назван, но факт введения такого механизма означает, что приоритет будет отдаваться материальному положению семьи, а не формальному числу в справке.

Третье изменение - пересмотр методики расчета дохода: теперь не будет учитываться сумма уплаченного НДФЛ. "Доход станет рассчитываться с учетом уже удержанных налогов, то есть по фактической сумме, которую получает семья, - рассказал депутат. - Это создает более точное представление о реальной финансовой нагрузке и, как следствие, увеличивает число семей, имеющих право на пособие. Влияние такого подхода особенно ощутят работающие родители с невысокими зарплатами".

Гаврилов также считает нужным продолжить меры.