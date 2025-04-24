Банки ужесточат отбор заемщиков сегмента МСБ

24 апреля. FINMARKET.RU - В этом году впервые за последние несколько лет на фоне замедления роста объемов задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу эксперты прогнозируют рост доли просрочки в портфеле. По данным Банка России, за первые два месяца этот показатель уже увеличился на 0,3 п. п., до 4,7%, пишет "Коммерсант"

Согласно исследованию рынка кредитованияот рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2025 году темпы прироста портфелей кредитов замедлятся и не превысят 13%. В предыдущие годы рост портфеля был более значительным - в 2024 году составил 17%, а в 2020-2023 годах достигал 23-30%. По итогам 2024 года общий портфель займов МСБ достиг 14,5 трлн руб. и, по данным Банка России, более 80% прироста было обеспечено крупными заемщиками, формально подходящими под критерии малого и среднего бизнеса ("квазиМСБ").

Гендиректор инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов считает, что в этом году текущая ситуация "подстегнетпридерживаться консервативной линии в вопросах кредитования". По его словам, доля просрочек по кредитам будет постепенно расти, а банки включат еще более избирательный подход к новым заемщикам. "Давление на сегмент будет оказывать сохранение жесткой ДКП и возможное снижение доходов предприятий из-за ослабления экономической активности и усиление конкуренции на рынках, где работает МСБ",- считает Фофанов.