Дефицит промышленных кадров со знанием ИИ достигнет 3 млн

Дефицит кадров, работающих с инструментами на базе искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности, к 2030 г. составит от 2 млн до 3 млн человек. Эту оценку на Национальном нефтегазовом форуме привел руководитель группы по трансформации промышленных компаний "Технологий доверия" ("ТеДо") Алексей Нестеренко. То естьне заменит человека на производствах, а потребует нанимать новые, более квалифицированные кадры с пониманием ИИ-алгоритмов, пишут "Ведомости"

Под ИИ в промышленности подразумевается применение алгоритмов в качестве подсказчика или оптимизатора в технологических режимах и части ремонтной деятельности, уточнил Нестеренко. Сейчас дефицита таких специалистов нет, считают в "ТеДо". Он сформируется с цифровизацией промышленности к 2030 г., рассказал эксперт.

ИИ в промышленности представляет собой гораздо более сложный и интеллектуальный инструмент, чем, например, автоматизация, объяснил заместитель декана философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС Сергей Дубровский. ИИ позволяет не только собирать и анализировать большие объемы данных, но и прогнозировать различные события, оптимизировать производственные процессы, а также принимать решения на основе глубокого анализа информации, подчеркнул он. Благодаря своей гибкости ИИ-автоматизация охватывает больше функций, чем автоматизация 90-х и 2000-х гг., соглашается директор направления "Искусственный интеллект" АНО "Цифровая экономика" Евгений Осадчук. В России промышленные компании используют ИИ для выполнения основных операционных, управленческих и обеспечивающих функций.

С этой целью Минцифры запустило проект "Подготовка топ-специалистов в сфере ИИ", напомнил Осадчук. Проект направлен на уменьшение дефицита квалифицированных специалистов по ИИ и улучшению качества их подготовки в университетах, подчеркнул он. В рамках проекта также предусмотрена подготовка отраслевых специалистов, внедряющих ИИ-технологии в конкретные секторы экономики после прохождения профильных модулей в отраслевых вузах, уточнил эксперт.