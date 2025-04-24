Набор для приготовления шашлыка подорожал на 8%

24 апреля. FINMARKET.RU - В этом апреле траты на набор для приготовления шашлыка составили 3,5 тыс. рублей, сообщили "Известиям" в аналитическом центре "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". В эту сумму входит покупка готового мяса для жарки (вес не уточняется), комплекта шампуров, мангала, древесного угля и розжига.

Средний чек оказался выше прошлогоднего на 8%. Наиболее заметно подорожали шампуры - на 15%, а также мясо - на 14% (траты на него составляют около четверти стоимости набора).

Теплая погода в начале весны способствовала росту спроса на товары для шашлыков - в марте он оказался на 30-35% выше прошлогоднего уровня, отметили аналитики.

- В апреле спрос слегка "сдулся", как это закономерно происходит после первого месяца активного периода жарки мяса. Кроме того, сказалось и влияние Великого поста накануне Пасхи, - добавили в "Чек Индексе".

Замаринованное мясо чаще всего покупают в точках несетевой торговли - на рынках и в небольших магазинах. Наиболее популярны в этом году у любителей шашлыка свинина, курица и баранина.

Одна порция из свиной шейки вместе со специями и маринадом обойдется россиянам в 243 рубля, рассказала финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева. В эту сумму входит 200 г свиной шейки, репчатый лук, приправа для шашлыка и лимон по ценам торговой сети "Пятерочка".

Сеть магазинов Fix Price отметила, что продажи угля, шампуров и жидкостей для розжига увеличились в среднем на 40%, а одноразовой посуды - на 23%. Также в предпраздничный период сеть отмечает рост продаж кетчупа и других соусов.