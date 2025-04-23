Дефицит бюджета может превысить план

23 апреля. FINMARKET.RU - Согласно финансовому плану на 2025 год,бюджета прогнозируется почти в 1,2 трлн. Однако недостача рискует увеличиться и довольно ощутимо - до 3,3 трлн рублей, полагают опрошенные "Известиями" эксперты. Это произойдет в том числе из-за того, что цены на нефть падают, а российская нацвалюта укрепляется.

При подготовке плана Минфин, опираясь на сентябрьский макропрогноз Минэкономразвития, заложил встоимость нефти в $69,7 за баррель, а доллар на уровне 96,5 рубля. Однако в этом году сырье стало дешеветь. В апреле 2025-го цена Urals опускалась до $53 за баррель - это на четверть ниже плановой, отметил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов. Минэк в своем апрельском макропрогнозе снизил ожидания по стоимости нефти в этом году. По оценкам ведомства, средняя цена марки Urals ожидается на уровне $56 за баррель.

При сохранении низких цен на нефть бюджет может недополучить до 20% от ожидаемых доходов, говорит Косов. Плановая доля нефтегазовых поступлений в казну 2025 года составляет 27% (около 10,9 трлн). То есть из-за удешевления сырья потери могут составить дополнительные 2-2,2 трлн рублей.

Кроме того, рубль с начала года окреп на 20% - до 80,7 руб./$. Чем сильнее нацвалюта, тем меньше в рублевом выражении доходы экспортеров энергоресурсов, а значит, и налогов в бюджет они платят меньше. Впрочем, в Минэке ожидают, что в дальнейшем рубль все-таки ослабнет, а средний курс в этом году составит 94,3 рубля.