Предприятия РФ пока заняли только 2% рынка станков

22 апреля. FINMARKET.RU - В 2024 г. в России доля иностранных станков из числа закупленных для производства составила 98,3%. Это следует из подсчетов консалтинговой компании АТК+, на которые ссылаются "Ведомости". В прошлом году предприятия приобрели 693 000 станков, что почти на треть меньше пикового 1 млн в 2023 г. При этом собственноестанков в стране за пять лет (с 2020 к 2024 г.) выросло более чем вдвое – с 5300 до 11 360 штук, говорится в отчете.

Наиболее критическое положение у производителей электроники. Сборочные линии по производству электроники сейчас остаются примерно на 100% укомплектованными импортным оборудованием, подтверждает независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

Источник "Ведомостей" в одной из машиностроительных компаний подтвердил данные АТК+. По оценкам собеседника, на Китай в 2024 г. пришлось 71% объема ввезенных станков в денежном выражении, или $1,61 млрд. Тогда как в 2020–2021 гг. КНР ввезла 20–25% станков от общей стоимости ввоза. Еще 7% пришлось на Тайвань, 4% – на Японию, 2,7% – на Германию, 2,5% – на Южную Корею, 2,4% – на Индию, 1,8% – на Турцию.

При этом на фоне санкционных ограничений в структуре импорта продукции произошли изменения. Прямой экспорт японских станков в Россию сократился в десятки раз и лишь частично компенсируется поставками через третьи страны: импортируются в основном подержанныеили новые через дружественные страны, говорит источник в машиностроительной компании. Немецкие станки до СВО занимали долю 15–20%, а в 2024 г. практически исчезли. Импорт южнокорейского оборудования в 2022 г. в моменте взлетел как замена японского, но в 2023 г. на фоне ужесточения санкционного режима вновь упал.

Напротив, по словам собеседника, доля ввоза индийских станков в 2024 г. по сравнению с 2020 г. взлетела в 27,5 раз до $55 млн. Индийская продукция включает простые универсальные станки и небольшие обрабатывающие центры. Турция же мало производит собственных станков, но страна выступает хабом, и часто предприятия выступают сборщиками для реэкспорта в

В то же время отечественные производители станков с ЧПУ, в первую очередь, испытывают давление со стороны поставщиков из стран, где станкостроение в последние годы получило серьезную господдержку: Китая, Индии и Турции. Для конкурентоспособности отечественных производителей "выход на серию" – ключевой момент, указывает представитель "Ростеха". Для этого, по его словам, нужен стабильный и массовый заказ. Не менее важна унификация требований российских заказчиков к станкам, потому что сейчас часто приходится изготавливать станки с уникальными характеристиками под запрос конкретного заказчика, подчеркивает собеседник.

За последние 3–5 лет российское станкостроение и промышленная робототехника продемонстрировали рост в сегментах станков с ЧПУ, лазерной и металлообрабатывающей техники, отмечает управляющий партнер АТК+ Алексей Лапиков. Особенно востребованы сложные и специализированные станки, дополняет руководитель проектов АТК+ Владимир Емельянов.

В то же время остается принципиальный вопрос, какой процент от того объема станков, который производится в России, собирается из зарубежных компонентов, задается вопросом гендиректор холдинга контрактной разработки электроники SND Global Ольга Квашенкина. Из-за того что для производства отечественных станков используется импортное оборудование, российские станкостроители пока не могут конкурировать с китайскими брендами по качеству и цене, подтверждает эксперт рынка TechNet НТИ Юлия Влажнова. Нужно стимулировать спрос именно на отечественные станки, помогать тем, кто решился открыть станкостроительный бизнес, а также формировать условия для роста инвестиций в НИОКР в области производства комплектующих для станкоинструментальной продукции, перечисляет она.

В России с 2025 г. стартовал национальный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», призванный поддержать отрасль. Также Минпромторг выделяет субсидии производителям станков в размере до 1,5 млрд руб., а Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы от 3 до 5% на разработку производственного оборудования. Премьер-министр России Михаил Мишустин в июле 2024 г. делился планами по «возрождению станкоинструментальной отрасли» и пообещал в ближайшие три года выделить на переоснащение станкоинструментальных предприятий около 130 млрд руб.