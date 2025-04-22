Власти обсуждают новые варианты использования маткапитала

22 апреля. FINMARKET.RU -могут разрешить тратить по-новому. Власти обсуждают возможность направлять его на программу долгосрочных сбережений (ПДС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и ИИС-3, открытые на детей, сообщают "Известия". Это одна из норм, которую планируют включить в продукт "семейных инвестиций. Информацию изданию подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он положительно оценил инициативу. По его словам, это была бы хорошая поддержка семейных инвестиций.

Решение власти пока не приняли, однако участники рынка поддерживают это предложение. Там уверены: это позволит семье, у которой уже есть достаточно хорошие жилищные условия, сформировать долгосрочный капитал и приумножить средства.

"Сейчас мы рассматриваем различные варианты продукта для «семейных инвестиций» и анализируем, как они могут работать на практике. Ведутся обсуждения различных конфигураций продукта, а также дополнительных льгот и стимулов, — сообщил "Известиям" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев. — Одно из предложений — разрешить использовать материнский капитал для семейных инструментов сбережений, в частности для семейного накопительного страхования жизни. Тема достаточно сложная, но, по предварительной информации, Минфин поддерживает эту идею.

Обсуждается и возможность использовать маткапитал для финансирования ИИС-3, открываемого для ребенка по программе "семейных инвестиций", которую предложил президент, сообщил "Известиям" президент ассоциации участников фондового рынка НАУФОР Алексей Тимофеев.

В НАПФ тоже позитивно оценили предложение. Направление материнского капитала в программу долгосрочных сбережений было бы правильным и эффективным решением, сообщил председатель совета Аркадий Небай. Если эту инициативу примут, то по выбору семьи можно будет использовать часть средств или материнский капитал полностью в счет оплаты взносов по договорам ПДС или страхования жизни, заключенным в пользу детей и соответствующим определенным требованиям, пояснил директор департамента по инвестициям «Ренессанс Жизнь» Владимир Тураев.

Однако у этой инициативы есть и минусы, считает руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов. Прежде всего риск недостаточной осведомленности граждан о принципах работы таких продуктов: люди могут в них попросту не разобраться, а потом разочароваться. Также возможны высокие комиссии и расходы на управление инвестициями.

Для государства главный риск расширения способов использования маткапитала — опасность его обналичивания вместо реальной поддержки детей. Именно поэтому для семейных сбережений предлагается длительный срок вложений. Минимальный из обсуждаемых — 10 лет для НСЖ, подчеркнул Борис Борзунов из "Росгосстрах Жизнь". Долгий срок поможет снизить такую опасность, согласился Руслан Вестеровский из Сбербанка. Кроме того, по его словам, если договор расторгается досрочно, средства должны возвращаться в бюджет.