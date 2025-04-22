В банковской системе сохраняется структурный профицит ликвидности

22 апреля. FINMARKET.RU - В российской банковской системе продолжает сохраняться структурный профицит ликвидности, хотя ЦБ уже перешел от ее абсорбирования к предоставлению - начал проводить недельные аукционы репо и "тонкую настройку". Причина сохраняющегося профицита может быть в том, что на депозитах ЦБ, которые формально повышают избыток ликвидности, постоянно лежит около 3 трлн рублей - почти вся сумма принадлежит "дочкам" иностранных банков, а также финтехам маркетплейсов, пишут "Ведомости".

Обычноне размещают деньги на депозитах в ЦБ, предпочитая делать это на рынке, говорит начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин: им невыгодно держать большие остатки на депозитах в ЦБ, потому что у однодневного инструмента ставка "ключевая минус один", сейчас это 20% годовых.

"Дочкам" иностранных банков исторически было свойственно поддержание избыточной ликвидности в силу не слишком агрессивных кредитных политик, рассуждает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. А сейчас такие игроки, как Райффайзенбанк, фактически сворачивают долгосрочные и среднесрочные активные операции и устойчиво аккумулируютпо мере погашения старых кредитов, отметил он.