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22 апреля 2025 года 08:44
В банковской системе сохраняется структурный профицит ликвидности
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Донат Сорокин/ТАСС
22 апреля. FINMARKET.RU - В российской банковской системе продолжает сохраняться структурный профицит ликвидности, хотя ЦБ уже перешел от ее абсорбирования к предоставлению - начал проводить недельные аукционы репо и "тонкую настройку". Причина сохраняющегося профицита может быть в том, что на депозитах ЦБ, которые формально повышают избыток ликвидности, постоянно лежит около 3 трлн рублей - почти вся сумма принадлежит "дочкам" иностранных банков, а также финтехам маркетплейсов, пишут "Ведомости". Обычно банки не размещают деньги на депозитах в ЦБ, предпочитая делать это на рынке, говорит начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин: им невыгодно держать большие остатки на депозитах в ЦБ, потому что у однодневного инструмента ставка "ключевая минус один", сейчас это 20% годовых. "Дочкам" иностранных банков исторически было свойственно поддержание избыточной ликвидности в силу не слишком агрессивных кредитных политик, рассуждает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. А сейчас такие игроки, как Райффайзенбанк, фактически сворачивают долгосрочные и среднесрочные активные операции и устойчиво аккумулируют ликвидность по мере погашения старых кредитов, отметил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, банки, ликвидность
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