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22 апреля 2025 года 08:15

В РФ планируют запретить поставлять продукцию HP и Fujitsu

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Zuma\TASS
Zuma\TASS
22 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг намерен ограничить импорт ноутбуков и серверов иностранных производителей электроники HP и Fujitsu, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с проектом изменений к постановлению №506 "О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться…" министерства. При этом другая продукция этих вендоров по-прежнему разрешена для ввоза без разрешения правообладателя.

По словам источников “Ъ”, в настоящее время изменения к постановлению №506 находятся на стадии межведомственного согласования, поэтому срок публикации приказа будет определен по итогам завершения этой процедуры.

Участники рынка считают, что такой шаг позволит нарастить продажи российским производителям вычислительной техники. В потребительском же сегменте предложение по HP и Fujitsu значительно сократится, а также стоит ожидать исключения других брендов из списка, разрешенного для ввоза в РФ без разрешения правообладателя, говорят эксперты.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  электроника,  поставки

 
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