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21 апреля 2025 года 10:24
Отраслевые ассоциации против госрегулирования цен на продукты
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Сергей Мальгавко/ТАСС
21 апреля. FINMARKET.RU - Тринадцать отраслевых ассоциаций направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой не вводить госрегулирование цен на продукты, пишет "Российская газета". В обращении представители производителей продуктов, потребителей и торговли обращают внимание на рост административного давления и законопроектной активности, направленных на госрегулирование цен на продукты. При этом игнорируются объективные причины изменения цен, роста издержек производства и реализации продукции, не зависящие от производителей, поставщиков и розничных продавцов. Также не учитывается рост потребления продуктов и качества питания. Недостаточная оценка последствий от введения подобных мер приведет к установлению обязательного ассортимента товаров в торговых сетях, а затем и заданий производителям по их поставке, как это было во времена СССР. А это чревато деградацией сельского хозяйства и пищепрома, снижением качества и безопасности продуктов и сокращением ассортимента в магазинах. Меры адресной поддержки социально незащищенных слоев населения куда более эффективны, чем установление единых наценок и всеобщих цен на тысячи товаров российских предприятий, считают представители ассоциаций.
Опубликовано Финмаркет
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