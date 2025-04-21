Отраслевые ассоциации против госрегулирования цен на продукты

21 апреля. FINMARKET.RU - Тринадцать отраслевых ассоциаций направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой не вводить госрегулирование цен на, пишет "Российская газета"

В обращении представители производителей продуктов, потребителей и торговли обращают внимание на рост административного давления и законопроектной активности, направленных на госрегулирование цен на продукты. При этом игнорируются объективные причины изменения цен, роста издержек производства и реализации продукции, не зависящие от производителей, поставщиков и розничных продавцов. Также не учитывается рост потребления продуктов и качества питания.

Недостаточная оценка последствий от введения подобных мер приведет к установлению обязательного ассортимента товаров в торговых сетях, а затем и заданий производителям по их поставке, как это было во времена СССР. А это чревато деградацией сельского хозяйства и пищепрома, снижением качества и безопасности продуктов и сокращением ассортимента в магазинах.

Меры адресной поддержки социально незащищенных слоев населения куда более эффективны, чем установление единых наценок и всеобщих цен на тысячи товаров российских предприятий, считают представители ассоциаций.