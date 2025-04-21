Растет объем нераспроданного жилья к моменту ввода

21 апреля. FINMARKET.RU - К середине апреля 2025 года объем предложения квартир и апартаментов в уже сданных новостройках Москвы вырос на 2,4% год к году, до 8 тыс. лотов, подсчитали в аналитическом сервисе Dataflat.ru по запросу "Коммерсанта" . В то же время предложение жилья в еще строящихся новостройках, напротив, снизилось на 14%, до 62,1 тыс. лотов, уточнили аналитики. В Подмосковье экспозиция в уже сданных комплексах выросла на 24,3%, до 7,9 тыс., общий объем продаваемой недвижимости в новостройках — на 22%, до 49 тыс., следует из данных компании.

Это вызвано снижением спроса на. По подсчетам аналитического центра "Дом.РФ", в январе—марте 2025 года объем продаж жилья в новостройках по всей России снизился на 6% год к году, до 5,3 млн кв. м. Из-за этого доля нераспроданного жилья продолжила расти. В марте 2025 года доля нераспроданного жилья в многоквартирных домах по всей РФ с плановым вводом в текущем году составила 47%, подсчитал “Ъ” на основе данных информсистемы "Наш.Дом.РФ". Это максимальное значение для марта за последние шесть лет, данные за которые раскрыты в системе.

Реализовывать площади в достроенных жилых комплексах сложнее из-за того, что в таком случае покупатели не смогут воспользоваться льготными ипотечными программами, которые стали основным драйвером продаж. Власти пытаются помочь застройщикам, предлагая распространить рассрочки на готовое жилье. Но у таких схем слишком много рисков, считают эксперты.