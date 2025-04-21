В 2026 году в фармотрасль будет инвестировано 77 млрд руб.

21 апреля. FINMARKET.RU - Пик инвестиций в создание новых предприятий в фармотрасли придется на 2026 г., говорится в исследовании OKS Labs by Okkam, пишут "Ведомости" . Объем вложений по заявленным проектам вырастет на 9,5% к предыдущему году и составит 77 млрд руб. В 2025 г., по расчетам OKS Labs, объем заявленных инвестиций вырастет на треть до 70 млрд руб.

Компания анализировала сроки исполнения заявленных проектов за период с 2024 по 2028 г. На конец 2024 г. 67 крупных инвесторов реализовывали 156 проектов с общим объемом вложений более 300 млрд руб. Из них девять проектов на 32 млрд руб. реализуют иностранные фармкомпании.

Лидером среди стран, представители которых инвестируют в российскую фарминдустрию, стала Индия: на нее приходится более половины всех планируемых вложений зарубежных компаний. В качестве примера в OKS Labs приводят проект индийской Cadila Pharmaceuticals. Вместе с РФПИ компания должна вложить 10 млрд руб. в строительство комплекса по производству инъекционных препаратов и фармсубстанций - об этом стороны договорились в июне 2024 г. Структура индийских Safecon Lifesciences и Anicare Bio Science собирается также при поддержке РФПИ построить завод в Мурманской области, инвестировав более 9 млрд руб.

Крупнейшие западные международные компании после февраля 2022 г. объявили, что приостанавливаютв российский рынок и не будут начинать новых проектов. Так поступили MSD Pharmaceuticals, Pfizer, AbbVie, французская Sanofi и др. MSD в 2023 г. вовсе перестала выпускать в России готовые препараты на партнерской площадке "Акрихин", сообщало российское представительство компании "МСД фармасьютикалс" в отчете по РСБУ за 2024 г. Помимо индийских компаний, в новых проектах в фармотрасли в России остаются заинтересованными инвесторы из Швейцарии и Китая. Но основной объем инвестпроектов приходится на российские компании.