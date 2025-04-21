Объем наличных в обращении упал до 17,4 трлн руб.

21 апреля. FINMARKET.RU - В России значительно снизился объем наличных в обращении. С января по апрель 2025 года показатель упал на 1,08 трлн рублей, до 17,4 трлн, следует из статистики ЦБ. Это рекордное снижение с начала спецоперации на Украине. Тогда с марта по июнь 2022-го объем опустился на 1,8 трлн рублей после резкого роста.

Нынешнее сокращение объема наличных в обращении отличается от сезонной динамики прошлых лет, подтвердили "Известиям" в пресс-службе Банка России. Там пояснили: это связано с привлекательными процентными ставками по вкладам, из-за которых склонность населения к сбережению возрастает. Доходность по депозитам превышает как фактическую инфляцию, так и ожидания по росту цен, подчеркнули в ЦБ.

На пике ставок максимальная доходность по вкладам доходила до 24%, а по отдельным предложениям - до 30%, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там добавили: сейчас положить деньги на депозит можно под 20%.

Годовой прирост рублевых депозитов населения составил 30%, уточнили в ЦБ. На начало 2025-го объем вкладов россиян достиг 39,5 трлн рублей, рассказала руководитель направления отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка Кристина Аксенова. За прошлый год он вырос почти на 11 трлн.

Тенденцию роста интереса россиян к накопительным продуктам также подтвердили в Почта Банке. Только с начала 2025 года количество вкладов, открытых клиентами в банке, возросло на 44%. А средняя сумма увеличилась на 4%, до 485 тыс. рублей, сообщил заместитель президента - председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин. Однако, по его словам, внимание клиентов сместилось с краткосрочных на среднесрочные продукты.