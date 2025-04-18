Кредиты под залог недвижимости становятся популярными

18 апреля. FINMARKET.RU - Россияне всё чаще стали соглашаться на получение кредитов поднедвижимости, пишут "Известия", ссылающиеся на аналитиков. Это помогает им взять крупные суммы для возврата долга, рефинансирования, покупки и ремонта жилья или автомобиля. В банках сообщили, что число таких нецелевых кредитов оказалось в марте 2025 года на треть больше, чем месяцем ранее. Тренд связан с тем, что финансовые организации массово отказывают в необеспеченных кредитах — в связи с высокой ставкой и ограничениями ЦБ.

Объем выдачи кредитов под залог недвижимости в рублевом выражении в российских банках за 2024 год вырос более чем на 45%, пишет газета. В этом году тренд продолжил набирать обороты. Только в марте было выдано около 2 млрд рублей таких нецелевых займов, уточнили в пресс-службе "Сбербанка".

"Это на 34% больше, чем месяцем ранее, в феврале этого года, — сообщили там. — Средний размер такого кредита составил 1,7 млн рублей. Под залог недвижимости можно получить крупную сумму под более выгодные условия, чем без обеспечения. Для залога подойдут квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок и гараж".

Сейчас ставки по ипотечным кредитам находятся на уровне 27–29% годовых, по потребительским кредитам превышают 30%. На этом фоне возможность получить кредит по ставке на 2–3% ниже для заемщиков имеет значение, отметил директор по продукту IT-компании TYMY Никита Арзамасцев.

"Большинство банков, которые сейчас работают с такими кредитами, ранее могли даже не выделять их в отдельное направление для аналитики, поскольку их доля минимальна — не более 1–2% портфеля от всех кредитных продуктов", — сказал он. — С 2024 года ситуация поменялась,под залог попали в фокус и у заемщиков, и у банков, после того как ключевая ставка ЦБ превысила 20%, а для заемщиков с высокими показателями долговой нагрузки были повышены макропруденциальные надбавки".

Однако, пишут "Известия", подобные займы несут в себе ряд рисков, отмечают эксперты. В частности, при невыплате кредита человек может потерять единственное жилье.