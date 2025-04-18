IT-бизнес обяжут помогать колледжам и школам

18 апреля. FINMARKET.RU - Минцифры может расширить на колледжи итребование по отчислению IT-компаниями 5% средств, сэкономленных за счет налоговых льгот, пишут "Ведомости".

Эти деньги могут быть перечислены на поддержку образовательных программ по IT-специальностям. Поддержка может осуществляться и в нематериальном эквиваленте. Это станет условием сохранения льгот и аккредитации IT-компаний при Минцифры. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Максут Шадаев на ежегодном собрании ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" 17 апреля.

Речь идет не только о том, чтобы IT-компании перечисляли средства в школы и колледжи, а о том, чтобы приравнять средние учебные заведения к вузам по условиям зачета расходов бизнеса на поддержку IT-образования, поясняет президент "Руссофта" Валентин Макаров. В этом контексте объединение полностью поддерживает министра.

Инвестиции в образование укрепляют кадровый потенциал отрасли, поддержала инициативу Минцифры HR-директор IT-интегратора "Телеком биржа" Катерина Смирнова. Но, по ее мнению, важно, чтобы размер отчислений учитывал реальные возможности компаний, особенно в условиях нестабильной экономики. Предполагаемое расширение обязательств по отчислению 5% сэкономленных средств на обучение IТ-специальностям в школах и колледжах, скорее всего, затронет крупные IТ-компании, такие как "Яндекс", "Сбер" и др., полагает сооснователь цифрового логистического оператора versta.io Валерий Геленава.