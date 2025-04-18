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18 апреля 2025 года 09:10

Цифровые инновации могут погрузить в "регуляторные песочницы"

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Виталий Белоусов/ТАСС
Виталий Белоусов/ТАСС
18 апреля. FINMARKET.RU - C лета 2025 года механизм экспериментальных правовых режимов (ЭПР), который позволяет отойти от стандартного госрегулирования ради достижения результата, можно будет использовать и в отношении технологических инноваций., пишет "Коммерсантъ".

В Минэкономики, подготовившем проект доклада об эффективности ЭПР, уверены, что использование таких "регуляторных песочниц" позволит быстрее выводить на рынок новые разработки. В планах ведомства пойти дальше и, как узнала газета, распространить этот режим и для тестирования цифровых инноваций, вовсе находящихся сейчас вне правового поля.

"Например, нет общего регулирования в отношении маркетплейсов (проект закона о платформенной экономике сейчас только обсуждается), технологий искусственного интеллекта и биотехнологий", - говорит профессор МГЮА имени Кутафина Алексей Ефремов. Планируемые властями изменения, по его мнению, в целом следует поддержать: большая гибкость ЭПР позволит повысить качество применения этого механизма. "При этом важно обеспечить оценку результативности и эффективности этапов проводимых экспериментов", - говорит Алексей Ефремов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  инновации,  ЭПР

 
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