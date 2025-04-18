Инвестиции в гостиничный бизнес переживают подъем

18 апреля. FINMARKET.RU - Рост рынка внутреннего туризма и меры господдержки стимулируют инвестиционную активность на гостиничном рынке. Количество зарегистрированных в России профильных компаний в первом квартале увеличилось почти на 19% год к году. Рост рынка сохранится, но из-за высокой стоимости проектов и сложностей с привлечением финансирования бизнес может их переформатировать, пишет "Коммерсантъ".

Число зарегистрированных в России организаций, оказывающих гостиничные и санаторно-курортные услуги, на 1 апреля достигло 40,3 тыс., увеличившись год к году на 5,2%, подсчитали в "Контур.Фокусе". За январь—март было учреждено 1,5 тыс. новых профильных компаний. Год к году показатель прибавил 18,7%. Число зарегистрированных за первый квартал гостиниц, по данным "Контур.Фокуса", выросло на 17,4% год к году, до 1,4 тыс., кемпингов — почти в полтора раза, до 107 объектов. Негативный тренд показали только санатории: за год в стране стало на 0,8% меньше профильных компаний.

Партнер NF Group Ольга Широкова говорит, что за 2024 год в России было сдано 80 качественных гостиниц и отелей с совокупным фондом 9 тыс. номеров. Это соответствует рекордному значению 2018 года. За первый квартал, по подсчетам эксперта, было сдано 2 тыс. новых номеров. Ольга Широкова рассчитывает, что в России в целом ввод в 2025–2026 годах будет находиться на уровне 10–12 тыс. номеров, что означает ежегодный прирост качественного номерного фонда на 7%.