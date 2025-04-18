Около трети российской обуви может оказаться суррогатом

18 апреля. FINMARKET.RU - Около трети отечественной обуви приходится на суррогат, пишут "Известия". Как правило, это "серый" импорт, который выдает себя за отечественное производство. Такая схема позволяет компаниям получать в стране кредиты и участвовать в госзакупках. Правительство уже начало борьбу с псевдопроизводителями этих товаров: оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Роспотребнадзор проверят такие предприятия уже до конца года. Пока же отечественные изготовители теряют свою долю на рынке.

Уже в мае ЦРПТ должен составить список предприятий, которые называют себя отечественными изготовителями, но по факту ими не являются. Далее к работе предстоит подключиться Роспотребнадзору, который выйдет по адресам таких предприятий на внеплановый контроль. Соответствующие поручения были даны по итогам очередного заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту контрафакта в, которое состоялось в конце марта.

Сказать точно, когда в РФ появились такие предприятия, достаточно сложно, отметил "Известиям" источник в обувной промышленности, который принимал участие в подготовке аналитики для Госкомиссии. Проблема стала заметной в конце 2024 – начале 2025 годов, когда в РФ начала действовать обязательная маркировка обуви, до этого с 2020-го в отрасли шел эксперимент.

"Тогда мы явно увидели, как расходятся информация по изготовлению обуви из системы "Честный знак" и данные Росстата", — рассказал собеседник редакции.

Так, за III квартал 2024 года в системе идентификации зафиксировали 153,3 млн произведенных в РФ пар, именно на них ЦРПТ выдал марки, а вот Росстат получил от наших предприятий более скромные сведения — расхождение составило 39 млн пар. Это следует из аналитической записки Минпромторга к совещанию в преддверии Госкомиссии, ее готовили на базе представленной бизнесом информации. Это может говорить о том, что в России выдают за отечественный товар импортнуюлибо это незаконно изготовленная в стране продукция, отмечается в документе.

В отрасли считают, что эти расхождения — объем выпуска псевдопроизводителей обуви. На практике это импортеры дешевой продукции, которую ввозят в Россию под видом заготовок. Это выгодно, ведь для такой продукции на границе нет пошлин. Уже в РФ такой полуфабрикат доводят до полной готовности — как правило, приклеивают подошвы, а затем получают на них марки. Ведь система "Честный знак" не требует доказательств при регистрации в ней в качестве отечественной компании, добавил источник "Известий". Он подчеркнул, что статус российского предприятия позволяет псевдопредприятиям претендовать на кредиты в РФ, а также участвовать в госзакупках.

Общий объем продаж обуви в России ежегодно составляет около 550–580 млн пар, на отечественные предприятия приходится до 120 млн пар, оставшаяся часть — это импорт (до 340 млн). Всего около 120 млн пар на рынке эксперты оценивают как контрафакт и незаконный оборот.

Такие манипуляции серьезно сказываются на рынке: средняя стоимость зарубежной и российской продукции значимо отличается, уточняется в аналитической записке Минпромторга. Например, средняя цена пары китайской обуви в 2023 году составила 1,1 тыс. рублей, а российской — почти 1,7 тыс., говорится там. Китайская продукция стоит даже дешевле, чем произведенные в России товары по себестоимости.

Российские легальные предприятия теряют рынок, он уже на 80% состоит из импортной обуви, на этом фоне производство отечественной продукции притормаживает. Если на долю отечественных производителей в 2020 году приходилось 25%, то теперь она снизилась до 15–18%. В бумагах сделаны выводы о том, что "российская кожевенно-обувная отрасль находится в сложном положении, идет массовое сокращение производств гражданской и детской обуви".