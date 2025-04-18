18 апреля. FINMARKET.RU - Власти могут заняться дерегулированием офлайн-торговли, существующие ограничения с 1990-х годов закрепляют неравенство ритейла и маркетплейсов, пишут "Ведомости".

О том, чтотрадиционной розницы устарело и требует пересмотра, заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин 17 апреля на Конференции инновационных технологий электронной коммерции. Министр экономического развития Максим Решетников поддержал эту инициативу, подчеркнув, что задача государства не зарегулировать онлайн-торговлю, а дерегулировать офлайн и устранить структурные перекосы.

"Законодательство офлайн-торговли, которое мы имели в 90-е гг., было про ту эпоху, про те технологии и про ту структуру экономики, – рассказывал Орешкин. – Сейчас все эти вещи видоизменились, поэтому нам нужно по-новому взглянуть на то, как регулируется [традиционная розница], и смотреть, какое регулирование будет соответствовать текущему моменту, и обеспечивать справедливую конкуренцию между офлайном и онлайном".

Решетников в рамках обсуждения законопроекта о платформенной экономике, разрабатываемого Минэкономразвития, отметил, что "мощный" запрос на регулирование онлайн-платформ идет со стороны традиционной торговли. Но он считает, что необходимо «не зарегулировать онлайн, лучше дерегулировать офлайн» и «аккуратно выравнивать это пространство.

"Может, нам посмотреть на регулирование традиционной торговли? Может быть, мы там что-то перерегулировали, создали чрезмерно большие барьеры или нагрузку на сектор, что ему так сложно конкурировать с онлайном", – добавил министр.

Представитель Минэкономразвития подтвердил «Ведомостям», что сейчас уже прорабатывается возможность снять запрет на использование агентских схем маркетплейсами, принадлежащими традиционным ритейлерам. Собеседник добавил, что снятие таких ограничений может быть отражено при подготовке поправок к законопроекту о платформенной экономике в рамках подготовки ко второму чтению в Госдуме.

Минэкономразвития также заявило о готовности продолжить совершенствование законодательства о торговле при наличии поручений и инициатив.

Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров отметил, что розничный рынок сегодня фактически регулируется по двум несовместимым стандартам: "Для онлайна – с учетом гибкости, скорости и масштабируемости, для офлайна – по лекалам 1990-х гг., с избыточной нагрузкой на предпринимателя".

Управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян напомнил, что жесткое регулирование офлайна связано с особенностями экономической ситуации на момент принятия закона о торговле. Тогда ограничения защищали потребителей и поставщиков, но сегодня фактически приводят к неравенству между офлайном и онлайном. При этом антимонопольные запреты, ограничения на вознаграждение и условия договоров по-прежнему распространяются только на офлайн, добавил Серобян.

По словам Федорова, совет подготовил письмо на имя Решетникова об излишнем регулировании офлайн-торговли. В нем говорится, например, о налоговой и кассовой нагрузке на традиционную розницу: онлайн-магазины на НПД (налог на профессиональный доход для самозанятых) или УСН (упрощенная система налогообложения) работают со ставками 4–6%, тогда как офлайн сталкивается с суммарной налоговой нагрузкой до 25% от оборота. Также офлайн-предприниматели постоянно находятся в зоне риска проверок со стороны различных инспекций в отличие от онлайна, отмечает Федоров. А регулирование торговли алкоголем, табаком и БАД в офлайне строже, чем в онлайне, где часть операций уходит в серую зону, добавляет он.

«Пересмотр ограничений – это не компромисс, а элемент выживания для классической розницы. Не нужно уравнивать всех вверх. Нужно упростить правила для тех, кто и так теряет долю», – резюмировал Федоров.