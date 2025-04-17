Дропперы переходят в мелкие и средние банки

17 апреля. FINMARKET.RU -стали переходить в мелкие и средние банки, где борьба с ними не такая эффективная, как в крупных кредитных организациях, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроляБогдан Шабля во время выступления в Совете Федерации.

"Важно отграничить дропов, с которыми работаем мы, которые являются нашей целевой аудиторией, от тех дропов, о которых вы часто слышите, счета которых используются для проведения хищений, мошеннических действий, в том числе методов социальной инженерии. Наши дропы - они другие. Наши дропы, счета которых используются для финансирования теневого бизнеса, нелегальная покупка крипты, нелегальные ставки в онлайн-казино, приобретение наркотиков, пиратский контент и так далее", - сказал Шабля.

"Если в начале 2024 года мы могли говорить, что те дропы, о которых я говорю, они в основном концентрировались в крупных банках, то уже к концу 2024 года мы увидели прямо активное целенаправленное расползание этих дропов по мелким и средним банкам. И конечно, не последнюю очередь здесь сыграли те меры, которые принимает Банк России, крупнейшие банки, налаживая онлайн-процедуры выявления дропов. Соответственно, они пытаются таким образом уйти от противолегализационных процедур, спрятаться в тех банках, у которых, на мой взгляд, не такая высокая готовность по борьбе с ними", - добавил он. Он также напомнил результаты работы крупнейших банков, которые к концу 2024 года сократили сроки выявления карты дропа с нескольких месяцев до 15 минут в каких-то случаях. Стоимость карты дропа увеличилась в шесть раз в течение прошлого года.

"Банк России своими алгоритмами сейчас может очень надежно выявлять дропов, тех, которые используются для финансирования. Мы выявляем таких дропов порядка 90-100 тыс. в месяц карт и направляем банкам для принятия мер", - сказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

"Из-за того, что дропы начали переходить в мелкие и средние банки, мы прорабатываем сейчас совместно с Росфинмониторингом, с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти) новую инициативу, мы хотим создать платформу, которая будет включать в себя базу данных по всем дропам, которые используются для финансирования теневого бизнеса, и предоставления и правоохранительным органам, и кредитным организациям доступа к этой базе", - добавил он.

По его словам, ЦБ также намерен предложить предоставить кредитным организациям право отказывать в открытии счетов таким дропам, если они содержатся в этой базе. Также готовится предложение по снижению уровня банковского обслуживания таких физических лиц. Планируется, что оно будет касаться возможности открытия новых счетов, отключения дистанционного банковского обслуживания, и возможно, установления лимитов.

"Мы полагаем, что такие меры позволят не допустить миграции дропов из банка в банк и проведения ими операций для обхода процедур ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма), ну и в целом снизят это явление как таковое в финансовом секторе России", - сказал Шабля.