Регионы обновят более 40 тыс. единиц общественного транспорта

17 апреля. FINMARKET.RU - В прошлом году вотправили 7,7 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев, более половины - за счет льготного лизинга. Это рекордный показатель за последнее время. В этом году планы скромнее - планируются поставки 1,2 тыс. единиц городского общественного транспорта. Всего же до 2030 года регионам необходимо еще более 40 тыс. транспортных средств, чтобы обновить подвижной состав до нормативного уровня, пишет "Российская газета"

Больше половины транспортных средств (3,8 тыс.) поступило в регионы с использованием льготного лизинга, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - базовый заказчик общественного транспорта, она является единым окном для регионов и поставщиков, консолидирует спрос и распределяет заказы по российским производителям.

В планах Минтранса на 2025 год - поставка в регионы 1,24 тыс. транспортных средств, преимущественно автобусов, так как они ранее других выходят из строя.

Нормативный срок службы автобусов составляет восемь лет, троллейбусов - 15, трамваев - четверть века. "Для регионального общественного транспорта характерно неизбежное старение и технический износ. Срок службы более 40 тыс. транспортных средств сейчас превышает допустимые значения", - рассказал "РГ" эксперт Национальной технологической инициативы "Автонет" Игорь Мишин. Процесс их обновления запущен с 2020 года и показывает хорошую динамику - регионы получили уже больше 16 тыс. единиц современного общественного транспорта. В планах правительства к 2030 году сделать так, чтобы в городах и селах с населением более 50 тыс. человек срок эксплуатации 85% парка был не старше нормативного. В этом году показатель должен составить 61,7%.