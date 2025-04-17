ФНС требует от продавцов маркетплейсов уточнить декларации

17 апреля. FINMARKET.RU - В период подачи деклараций за 2024 г. некоторые продавцы маркетплейсов получили от налоговых инспекций требования пояснить противоречия между данными из декларации и сведениями, полученными органами в ходе камеральных проверок. В своих письмах, указывая на занижение доходов, налоговики чаще всего ссылаются на данные контрольно-кассовой техники, в одном из требований - на агентский отчет площадки.

"Ведомости" ознакомились с семью такими документами, которые были разосланы инспекциями из разных регионов страны в адрес налогоплательщиков с ОКВЭД "электронная торговля". Почти во всех случаях предполагаемый налоговыми органами размер выручки продавцов превышал задекларированный доход в два и более раза. Одному из продавцов несоответствие данных помимо потенциальных доначислений грозит переходом на общую систему налогообложения, так как его выручка, согласно сведениям инспекции, превысила в 2024 г. лимит в 265,8 млн руб., следует из документа. Продавец задекларировал доход в 246,1 млн руб., в то время как поступления на его расчетный счет составили 266,6 млн руб. даже без учета комиссии маркетплейса, пишет инспектор.

В ходе сдачи деклараций по УСН предприниматели, работающие через маркетплейсы, сейчас фиксируют существенные несоответствия между собственными расчетами и данными, поступающими от торговых площадок, говорит основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук. "К нам обращаются селлеры, различия в отчетности которых в ряде случаев достигают 50-100%, что создает серьезные риски доначисления налогов. С проблемой столкнулись как селлеры маркетплейсов, так и предприниматели, использующие образовательные онлайн-платформы", - поясняет юрист.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) получает обращения о расхождениях отчетов о доходах, которые сдают селлеры в, с данными, которыми оперирует служба, рассказал представитель объединения. Среди наиболее вероятных причин расхождений АУРЭК называет ошибки при заполнении налоговой отчетности, задержки и корректировки отчетов со стороны ОФД, а также технические ошибки. При этом говорить о массовости таких случаев пока рано, отмечает представитель ассоциации. Причина расхождений может быть только в одном - неучете селлерами, уплачивающими налог с дохода, в своей налогооблагаемой базе комиссий маркетплейсов, уверен президент Ассоциации предприятий электронной торговли Алексей Москаленко.