Минпромторг сокращает параллельный импорт товаров в РФ

17 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг в очередной раз готовится обновить свой приказ о параллельном импорте, который позволяет ввозить иностранную продукцию в страну без разрешения правообладателя. Практически раз в квартал ведомство проводило ротацию брендов в документе, изучая ситуацию с продажами зарубежной продукции. Но этой весной министерство планирует урезать объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам, рассказал "Известиям" источник, знакомый с ходом подготовки документа. Минпромторг, по сути, изменит его концепцию, добавил он.

Так, на старте, в 2022 году, министерство допускало ввоз в страну целых категорий товаров - одежды, косметики, обуви, алкоголя, фармацевтической продукции и так далее. В этих группах были некоторые исключения, их делали для отдельных брендов, которые по-прежнему работали в России или поставляли продукцию по прямому импорту. Теперь логика приказа меняется: к параллельному импорту допустят ограниченный список марок, а не товарную категорию полностью, утверждает другой источник газеты.

Министерство не случайно урезает этот канал доставки - отечественные производители постепенно заполняют рынок продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей, отметил собеседник редакции.

"Такой подход даст таможенникам больше возможностей контролировать ввоз товаров в Россию. Дело в том, что до введения параллельного импорта сотрудники ФТС использовали механизм, который позволял им легко различать легальную и контрафактную продукцию. Они сверялись со списком поставщиков, одобренных правообладателями. Если импортера не было в таком перечне, его партию могли притормозить на границе", - отметил источник.

Но после того как Минпромторг одобрил, ситуация изменилась: теперь поставлять в страну продукцию мог практически кто угодно, добавил он. У таможенников в качестве ориентира остался только приказ - какие группы товаров можно ввозить по параллельным каналам. В Россию хлынул поток брендов, но таможня уже не могла на границе определять, насколько легальна продукция. Ситуацию усугубляло то, что рынок нужно было быстро наполнить зарубежными товарами.

В Минпромторге "Известиям" подтвердили, что сокращают поток параллельного импорта, ведомство подготовило очередные изменения в необходимый приказ, он уже находится на регистрации в Минюсте.