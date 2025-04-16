В РФ могут ввести маркировку недопустимых для автомобилистов лекарств

16 апреля. FINMARKET.RU - Прием лекарственных препаратов, в состав которых входят наркотические или психотропные вещества, является основанием для лишения водительских прав. К такому выводу пришел Верховный суд. Чтобыне рисковали, нужен официальный перечень недопустимых для употребления за рулем лекарств, а также соответствующая маркировка таких препаратов, считают эксперты и юристы. Необходимые для этого изменения в законодательстве уже готовятся депутатами Госдумы, сообщают "Известия".

Проблема лишения прав за употребление тех или иных лекарств достаточно давняя, но по-прежнему остро стоит, считает член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Однако долго время она так и остается нерешенной, подчеркивает он.

"Серьезным подспорьем для автомобилистов мог бы стать единый перечень лекарств, после приема которых нельзя управлять транспортом. Это сняло бы многие вопросы", — отметил эксперт.

"Такой список был подготовлен Минздравом в прошлом году, напомнил председатель комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако он носит информационный характер. Чтобы он был обязательным, необходимы изменения в законодательстве, отметил парламентарий в разговоре с "Известиями".

"Мы сейчас работаем над соответствующим поправками, которые позволят Минздраву составить обязательный перечень медицинских препаратов, при приеме которых водителям не разрешается садиться за руль, — рассказал Нилов.

"Он подчеркнул, что его появление позволит водителям не вчитываться в инструкции к каждому лекарству, чтобы не рисковать правами. Тем более что в этих инструкциях нередко содержатся расплывчатые формулировки: один производитель четко указывает такой запрет, другой ограничивается фразами "не рекомендуется" или "следует воздержаться", отметил депутат.

В настоящее время перечень является рекомендацией, но он может лечь в основу будущих правовых актов

При этом, признает Ярослав Нилов, сам по себе такой перечень решает проблему с "запрещенными" для автомобилистов лекарствами только наполовину.

"Водитель не фармацевт. Он не должен разбираться, какое лекарство внесено в этот список, а какое — нет, и читать написанные мелким шрифтом инструкции к ним. Мы намерены повторно внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает наносить на упаковку препарата, после [принятия] которого нельзя управлять автомобилем, четкую и понятную всем маркировку-пиктограмму", — заявил "Известиям" Ярослав Нилов.

По его словам, на упаковках таких лекарств может появиться изображение знака "кирпич", которое понятно всем водителям. Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение Госдумы "в ближайшее время", отметил парламентарий.

"Проблема кроется в неправильной методике медицинского освидетельствования, при которой учитываются только лабораторные исследования — сам факт наличия в организме того или иного вещества — но при этом не принимается в расчет клинические показания (давление, частота пульса и т. д.) До 2003 года действовала "Временная инструкция о порядке медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения", принятая еще в 1988 году. По ней предусматривался учет и клинического состояния человека, что позволяло выносить более корректное заключение, — рассказал газете врач — нарколог-психиатр Александр Ковтун.