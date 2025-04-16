До десяти китайских автобрендов могут покинуть рынок РФ

16 апреля. FINMARKET.RU - До десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в этом году, считают дилеры и аналитики. Основная причина - низкие продажи, что приводит к снижению рентабельности салонов и расторжению франшиз, пишет "Коммерсант".

"Количество китайских марок в хлынувшем на рынок потоке оказалось выше его возможностей",- считают в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". В качестве основных претендентов собеседники издания называют, в частности, Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG

По данным "Газпромбанк Автолизинга", в первом квартале 2025 года закрылось 213 шоурумов китайских брендов, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Количество открытий сократилось вдвое - до 124. Общее число салонов китайских марок с начала года сократилось на 87, до 2,7 тыс. По словам экспертов, закрепиться на рынке больше шансов у хорошо известных брендов с развитой дилерской сетью. Граждане все чаще выбирают их, чтобы избежать проблем с сервисом, нежелименее известных марок, хоть и по выгодной цене, утверждают аналитики.