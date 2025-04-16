Регионам могут дать право устанавливать платность для большегрузов

16 апреля. FINMARKET.RU - Право введения платности на региональных и местных дорогах для большегрузов массой более 12 тонн может быть делегировано регионам, что поддержит капиталоемкую программу строительства и ремонта дорог в стране в ближайшие годы, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов.

Выступая на заседании президиума Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина, Цыденов напомнил, что правительство недавно утвердило шестилетний план дорожной деятельности. Объем финансирования его мероприятий до 2030 года составляет 9,2 трлн руб., включая 2,7 трлн руб. субсидий регионам, что практически на треть превышает объем соответствующего финансирования в 2018-2024 годах, отметил он.

"Сегодня всеми регионами ведется оценка необходимых средств для улично-дорожной сети. И мы понимаем, что потребуется дополнительное финансирование. Поэтому предлагаем посмотреть дополнительные источники, в том числе - предоставление субъектам права введения платы за проезд грузовых машин массой более 12 тонн по региональным и местным дорогам. Именно правом, поскольку субъекты разные - разная география, разная дорожная сеть, разный транзитный трафик и так далее", - сказал Цыденов в ходе своего доклада.

Он пояснил, что в некоторых субъектах региональныеидут параллельно с федеральными, на которых взимание платы с большегрузов осуществляется в госсистеме "Платон". В результате грузовой трафик перемещается на региональные дороги. Поэтому, как отметил Цыденов, и предлагается наделить субъекты полномочиями введения платности.

"В рамках этого права субъекты смогут устанавливать такую плату; определять, по каким конкретно дорогам; устанавливать льготы - условно, для мусоровозов или при перевозках стойматериалов для строительства социальных объектов могут быть льготные условия. Мы оценили, и у кого-то из субъектов доходы (от предложенной меры) могут составить менее 100 млн рублей в год; у кого-то, как у Краснодарского края - более 2,5 млрд рублей. Это требует еще настройки в каждом субъекте", - добавил глава комиссии Госсовета.

Для реализации соответствующей меры, как отметил Цыденов, нужно будет принять федеральный закон, подзаконные акты, определить операторов на местах. "Предлагаем такую работу начать в рамках комиссии Госсовета это рассмотрели, всеми регионами это поддержано" - сообщил чиновник.

Власти РФ уже много лет обсуждают распространение на региональные автодороги действия госсистемы "Платон". Заместитель директора департамента строительства правительства РФ Григорий Волков в начале года говорил журналистам, что такая мера вряд ли будет реализована уже в текущем году, так как только проработка может продлиться до конца года. "Действительно, вопрос обсуждается. Есть задача по переходу на принцип "пользователь платит", но каких-то конкретных решений в части регионов еще не принято", - говорил Волков журналистам в конце января, отвечая на вопрос о перспективах распространения "Платона" на региональную дорожную сеть РФ.

Запустить систему "Платон" на региональных автодорогах, входящих в опорную сеть, летом прошлого года предлагал председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы РФ Евгений Москвичев. "Давайте мы все эти 70 тыс. км региональных дорог (в составе опорной сети ) сделаем платными для транспорта (допустимой максимальной массой) свыше 12 тонн. Все эти деньги пойдут на восстановление этих дорог. И давайте мы это в национальном проекте напишем, на 2025-2030 годы. Нам эти дороги нужны как федеральные дороги с нагрузкой на ось 10,5 тонны и с теми требованиями, которые есть к федеральным дорогам", - говорил Москвичев, выступая на заседании думского комитета.

"Да, это не хороший пример. Но лучше горький, но честный. Нам когда-то с вами никто не верил, что мы внедрим (на федеральных трассах систему "Платон" для грузовиков допустимой максимальной массой - ИФ) свыше 12 тонн, и 70-80 млрд рублей будем собирать (в год в Дорожный фонд). Будем собирать мы и больше. Никто не верил и в платные участки госкомпании ("Автодор"), а сегодня она собирает 100 млрд рублей (платы за проезд в год - ИФ), и по плану - уже даже больше. Да - не хороший пример, люди скажут. Но имея автомобиль, ты должен за него платить", - добавлял глава думского комитета по транспорту.

Оператором госсистемы "Платон", работающей на федеральных трассах, является ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). По данным ЕГРЮЛ, компания на начало года принадлежала АО "РТ-Инвест" (50%) и его гендиректору Андрею Шипелову (19%), а также возглавляющему ее Антону Замкову (31%). Доля Замкова в РТИТС увеличилась в конце 2023 года, когда бизнесмен Игорь Ротенберг продал ему свои 23,5%. РБК писал со ссылкой на знакомый с деталями сделки источник, что продажа доли Ротенберга в РТИТС состоялась в рамках "реализации плана по выходу из актива".