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15 апреля 2025 года 09:42
Индивидуальное жилищное строительство выросло в 1,5 раза
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Сергей Мальгавко/ТАСС
15 апреля. FINMARKET.RU - Количество новостроек в России по итогам первого квартала превышает прошлогодние объемы. А число новых индивидуальных домов и вовсе взлетело почти в полтора раза, пишет "Российская газета". В первом квартале, по данным Росстата, в России появилось почти 32 млн кв. м нового жилья. Это на 8,9% больше, чем за тот же период 2024 года. В марте объемы ввода увеличились на 21,1% по сравнению с прошлогодним мартом. Еще больше выросло индивидуальное жилищное строительство. Так, из 32 млн. кв. м новостроек 24,7 млн - индивидуальные дома, построенные населением. Это на 20,1% больше, чем в начале прошлого года. В марте же объемы ИЖС подскочили сразу на 43,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В то же время объемы строительства многоквартирных домов снизились в первом квартале на 17,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Если тогда было построено 8,8 млн кв. м многоэтажек, то сейчас лишь 7,3 млн. Не лучшие времена и на рынке индивидуального жилищного строительства. Отрасль переходит на применение счетов эскроу при строительстве по договору подряда, для получения кредита по льготной ипотечной программе это стало обязательным условием.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, строительство
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