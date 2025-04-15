Имущественные требования к квалинвесторам предлагают снизить

15 апреля. FINMARKET.RU - Профучастники фондового рынка просят Банк России смягчитьпри предоставлении клиентам статуса квалифицированного инвестора. В частности, они предлагают снизить имущественный ценз и порог минимального годового дохода. Брокеры считают, что реализация предложений регулятора может привести к сокращению числа таких инвесторов на 70–80%, причем большинство переключится на операции с криптовалютами и прибегнет к услугам зарубежных брокеров, пишет "Коммерсант"

Участники рынка рассчитывают, что ЦБ может пойти на частичные уступки. Партнер Capital Lab Евгений Шатов не исключает, что это может быть "снижение имущественного ценза до 10-15 млн рублей или введение переходного периода". Сохранение же жестких требований "без учета дополнительных факторов способно привести к сокращению ликвидности, росту теневых инвестиций и замедлению развития рынка". В этом случае, по словам Дмитрия Леснова, может произойти "отток клиентов в менее регулируемые сегменты, включая криптовалюты и услуги зарубежных брокеров, а также повысятся риски взаимодействия с мошенниками".

По данным ЦБ, по итогам 2024 года количество квалифицированных инвесторов в России достигло 879 тыс. человек, за год оно выросло почти на 20%. Объем активов на брокерских счетах вырос на 45%, до 6,8 трлн руб.