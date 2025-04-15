В РФ повысят страхование долгосрочных накоплений до 2,8 млн руб.

15 апреля. FINMARKET.RU - В России повысятдолгосрочных накоплений граждан. Речь о так называемых сберегательных сертификатах — этот механизм поручил запустить президент России Владимир Путин. Сейчас к нему готовится законодательная база.

Сами сертификаты существуют в РФ не одно десятилетие, страхуют их, так же как и все другие депозиты, на 1,4 млн рублей, однако банки могут устанавливать для этих продуктов условия на свое усмотрение. Законопроект же предполагает, что средства на таких вкладах сроком от трех лет будут страховать на сумму 2,8 млн рублей. Документ внес Минфин, 14 апреля его одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Информацию "Известиям" подтвердил источник в правительстве.

Предполагается, что владелец сертификата не сможет досрочно расторгнуть договор и получить свои деньги в любое время. Законопроект согласован со всеми профильными ведомствами, следует из документов к правкомиссии.

В Минфине газете подтвердили, что законопроект одобрен правкомиссией. Увеличение страхового покрытия и повышение сохранности средств будет стимулировать граждан к более долгосрочным вложениям, а также приведет к расширению предложения такого продукта со стороны банков, отметили в министерстве.

Закон не предполагает возможностей снимать деньги с безотзывного сертификата до окончания срока вклада, пояснили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Там добавили: если средства нужны раньше этого момента, то сертификат можно продать как ценную бумагу другому человеку по договору уступки требования.

Запуск этого продукта, по сути, станет альтернативой заморозке депозитов, о которой недавно говорили некоторые экономисты, по их мнению из-за постепенного снижения ставок люди будут забирать деньги из банков и пустят их в экономику, что разгонит инфляцию.